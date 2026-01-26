A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

A tres años del crimen, este lunes se dio inicio al juicio oral en contra de Luis Vásquez Villenas, alias Lucho Plátano, por el homicidio del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés Donoso.

En un hecho catalogado como robo con homicidio, el comisario murió baleado la noche del martes 17 de enero de 2023 en las afueras de su domicilio, en La Cisterna. Le dispararon 14 veces y recibió cuatro impactos, dos en la cabeza y dos en el tórax.

Por su presunta participación como autor de ese delito y otros homicidios consumados y frustrados, la Fiscalía Metropolitana Sur está solicitando penas que suman más de 100 años de prisión para el acusado, además de dos penas de presidio perpetuo.

El fiscal Milibor Bugueño explicó que se están acusando siete hechos “homicidios simples frustrados, homicidios simples consumados, homicidios calificados y un robo con homicidio, además de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego”.

“Por los delitos más graves se está pidiendo solo con el robo con homicidio, presidio perpetuo calificado, por el homicidio calificado solo, presidio perpetuo simple y por los otros delitos, penas que llegan a los 100 años adicionales a todas las penas anteriormente solicitadas”, indicó el persecutor.

Se espera que el juicio se desarrolle por cerca de un mes con exposiciones de más de 68 peritos.