Abaten a sujeto en Buin durante procedimiento por VIF: agredió con un objeto contundente a carabinero

Un sujeto terminó siendo abatido por Carabineros este lunes durante un procedimiento en la comuna de Buin. El fallecido había sido denunciado por violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes conocidos, el hecho se habría desarrollado durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 4:10 de la mañana. Una mujer se habría contactado con Carabineros denunciando a su cónyuge por violencia intrafamiliar.

Así las cosas, los funcionarios policiales asistieron a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Vuelta Las Arenas con Las Acacias.

Según lo detallado por el fiscal Patricio Rosas a la prensa, el sujeto ya contaba con denuncias previas por violencia intrafamiliar por parte de la víctima.

“Nuestra unidad regional de víctimas y testigos ya ha tomado contacto para poder también prestarle protección, acompañamiento y la cobertura que ella necesita como principal víctima del inicio de estos hechos”, explicó.

Al llegar al lugar, el sujeto rápidamente abrió la puerta y procedio a atacar a uno de los funcionarios policiales con un objeto contundente en su rostro. En respuesta, el carabinero habría utilizado su arma de servicio con la que terminó por herir al agresor, que falleció en el mismo lugar de los hechos.

El sujeto era un hombre chileno de 38 años, con antecedentes penales pero sin causas vigentes.

Por otro lado, el funcionario policial herido fue trasladado por otros funcionarios policiales primeramente al SAPU de Paine. Posteriormente, fue derivado al hospital institucional.

“Esta investigación y la reconstrucción de estos hechos va a ser prístinamente desarrollada en nuestra investigación, al contar no solamente con la pericia del armamento del carabinero, sino también las imágenes que podamos rescatar desde la cámara personal que él portaba”, detalló sobre la investigación posterior el fiscal Rosas.

El caso, además de por el Ministerio Público, es investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Laboratorio de Criminalística de esta misma institución.