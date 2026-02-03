Abogada de hijos de Julia Chuñil cuestiona diligencias en Máfil: “En marzo de 2025 el georradar ya recorrió todo ese lugar”

La abogada defensora de los hijos de Julia Chuñil, a quienes se les imputa su homicidio, cuestionó este martes las diligencias que se llevan a cabo en el domicilio de Máfil, Región de Los Ríos, donde la adulta mayor residía junto a una de sus hijas, para hallar su cuerpo.

La tesis que dio a conocer el Ministerio Público durante la audiencia de formalización realizada a mediados de enero, es que Javier Troncoso Chuñil dio muerte a su madre luego de que ella impidiera que éste robara el dinero de un adulto mayor, en la noche del viernes 8 de noviembre de 2024. A sus otros dos hijos, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, así como de su exyerno de iniciales B.B., se les imputa el delito de encubrimiento.

En conversación con el programa Contigo en la tarde, de Chilevisión, la defensora de los Troncoso Chuñil y San Martín, Karina Riquelme, dijo que las obligaciones de reserva no le impedirán “decir nuestras teorías del caso respecto de la última persona que estuvo con Julia, (N de la R: una testigo reservada), del último lugar en el cual se encontró sangre de ella y que hoy día se encuentra completamente abandonado, sin resguardo policial y respecto del cual no se hicieron las diligencias periciales que nosotros solicitamos".

Julia Chuñil

Respecto de las diligencias en curso en Máfil, que implican el desarme y posible demolición de los inmuebles del terreno, así como de las anomalías halladas en el piso de una bodega del predio, aseveró: “En marzo del año 2025 el georradar ya recorrió todo ese lugar. Se encontraron anomalías también en otros lugares. Todo este trabajo ya se realizó en ese sitio. Nos dicen hoy para justificar esta demolición que habrían encontrado muestras de sangre, pero no sabemos la data".

También descartó que hubiera violencia intrafamiliar, como expuso la Fiscalía durante la audiencia de formalización: “Todo el mundo se olvida que se trata de una familia, grande, unida, una familia en la cual Julia confiaba, porque esa es la verdad y eso es lo que dicen los antecedentes. No había violencia, ellos eran personas unidas que vivían en esa casa”.

Adicionalmente, al ser consultada sobre el hecho de que la investigación haya pasado desde una posible desaparición ligada al carácter de dirigente mapuche de Juñia Chuñil a un posible parricidio, Riquelme rebatió que “desde un principio se ha investigado a los hijos”.

“Yo eso lo dije en abril, lo presenté ante la Corte Suprema y por eso se abrió una causa. Hoy hay dos causas, una por violación de secreto, por esta afirmación falsa que hace el Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Los Lagos de un supuesto hallazgo de sangre que nunca fue real, y también por los apremios ilegítimos que nosotros denunciamos a José Arriagada, que en presencia de (la fiscal) Tatiana Esquivel, en su momento, le pidió a Jeannette que se auto-incriminara de los hechos", añadió.

También reveló que en medio de su solicitud para que removieran a la fiscal del caso, la propia persecutora hizo la misma petición. “Tatiana Esquivel pidió al fiscal nacional (Ángel Valencia) que la sacaran de la investigación para que fuera objetiva y él no lo aceptó”, dijo.