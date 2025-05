Abogado del dueño de Sierra Bella: “Este caso es el ejemplo de cómo el mundo político instrumentaliza las causas penales”

Este lunes el fiscal Patricio Cooper, quien está a cargo de la investigación de la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, comunicó su decisión de no perseverar en la causa que se seguía en contra de la ahora exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.

Para el representante del dueño del inmueble, Felipe Sánchez, el abogado Nelson Salas, no basta con el cierre de la investigación, sino que ellos insistirán en el sobreseimiento, ya que eso subsanaría el daño causado a Sánchez, ya que -afirma- su nombre quedó “manchado” por este caso, lo que además provocó una paralización en sus inversiones.

Salas destacada que su cliente, “sin ser afín a ningún sector o color político, ni tener ningún contacto con políticos determinados, estaba al medio de esta situación y tuvo que pagar ‘los platos rotos’”.

Ustedes solicitaron el sobreseimiento de Felipe Sánchez y el Ministerio Público se opuso. ¿Cómo analizan que a solo semanas de eso el fiscal comunique el cierre y su decisión de no perseverar?

El Ministerio Público se opuso indicando que existían diligencias de investigación pendientes. Nosotros alegábamos que los antecedentes ya daban cuenta de la absoluta inocencia de Felipe. No me llama la atención que el fiscal, en este estadio procesal, comunique la decisión de no perseverar. Pero si hubiese esperado que tal vez que lo hubiese comunicado antes, porque si uno analiza todos los antecedentes de la carpeta de investigación, se da cuenta que acá no existe ningún acto irregular.

¿Qué pasó entonces en esta operación?

La Municipalidad de Santiago tenía el interés legítimo de adquirir un inmueble de reposición para el Cesfam Padre Orellana, Sierra Bella cumplía con las características, y la forma como se genera el contacto es una forma casuística, totalmente espontánea, a través y a propósito de los propios funcionarios del Cesfam.

En medio de esta indagación hubo varios planteamientos de orden político. ¿Cree que la indagación sí estuvo cruzada por ello y que eso también la extendió?

Sí. Considero que efectivamente cuando hay personajes políticos relevantes, en este caso era la exalcaldesa Irací Hassler, desde la vereda opuesta se instrumentaliza el proceso penal. Y Sierra Bella es un ejemplo de eso. Un ejemplo de cómo en un determinado sector político, ahora marcado por el Partido Republicano, también Aldo Duque y Miguel Cea, intentaron hacer un proyecto político en mi juicio.

¿Por qué?

Porque en forma apresurada imputaron cargos. En forma apresurada sacaron conclusiones de que efectivamente estas personas debían estar coludidas. Pero una vez que se comienza a desarrollar la investigación termina dando cuenta que efectivamente se trataba de una compraventa, de un interés legítimo de adquirir un inmueble y que mi representante no era más que un simple vendedor.

Felipe Sánchez, dueño de exclínica Sierra Bella.

¿Y eso influyó en la investigación?

Sí considero que Sierra Bella es una causa que tuvo una investigación más tensa, tal vez de lo debido, a consecuencia de un rol bastante inquisitivo de parte de los abogados querellantes, que la verdad es que querían, a mi juicio, obtener determinados provechos políticos con esta causa.

¿O sea, ustedes defienden esta compraventa solo como un excelente negocio?

Claro, pero a mi juicio también es normal que haya llamado la atención lo del precio. Y es normal que se hubiese iniciado una investigación, no me parece descabellado. Pero lo que pasó acá es que mi representado, el señor Sánchez, adquirió este inmueble antes del plebiscito constitucional, cuando se discutía incluso el fin del lucro en la salud. O sea, fue una apuesta.

El alcalde Mario Desbordes asegura que es curioso el cierre y que el fiscal Cooper está siendo acosado. ¿Cómo analiza esa impresión?

Me parece incorrecto. Yo tengo la mejor impresión del fiscal Cooper. Ha sido sumamente transparente con esta carpeta de investigación. Claramente esta es una decisión compleja de tomar para un fiscal del Ministerio Público, porque es una causa con ribetes o caracteres políticos. Sea la decisión que se tome, siempre va a quedar una parte disconforme.

¿Pero qué le parece que se diga que actúa producto del acoso de un sector?

Sin duda la posición del fiscal Cooper es compleja, porque está en medio de causas de alta complejidad y se ve bastante expuesto en las decisiones que tome. A mi juicio, si uno analiza su comportamiento, por ejemplo, en la causa Sierra Bella, mantuvo como imputada a la exalcaldesa Hassler, pero una vez que cierra la investigación comunica la decisión de no perseverar. Entonces, si se pensaba que estaba favoreciendo a un determinado sector político, bueno, la decisión que toma no va en ese sentido.

Lo mismo en la casa de Allende. Me parece que no hay algún antecedente concreto que permita entender que las decisiones que ha tomado están orientadas a favorecer a un determinado sector político. Cuestión distinta es que determinados sectores o colores políticos quieran sacar provecho, muchas veces mediático, reputacional o a posteriori en las urnas, mediante procesos judiciales.

Frontis de la clínica Sierra Bella.

¿Qué sectores? ¿La derecha?

Por lo menos en Sierra Bella, sí. Se interponen querellas nominativas, porque se le trata de dar un determinado contexto a una causa, pero cuando uno ve el comportamiento de esos abogados querellantes durante la investigación, es que la verdad es que es sumamente pasivo. Entonces me parece que ese actuar muchas veces da cuenta de tratar de llevarse los flashes de las cámaras o los focos al momento de interponer la querella.

La exalcaldesa Hassler coincide en que se trata de una causa que se utilizó por parte de la derecha, pero ella misma fue quien se querelló contra los tasadores en esta misma causa. ¿Lo ve como una contradicción?

Es normal que cualquier persona celebre, entre comillas, una decisión como esta. Sin embargo, coincido en que acá el comportamiento de la alcaldesa en cierto punto parecía incoherente al plantear o al defender que efectivamente estábamos en presencia de un negocio lícito, pero a su vez se ha interpuesto una querella en contra de los tasadores que no hicieron más que su trabajo.

¿Qué pasos va a seguir ahora su representado?

Primero vamos a esperar el término de esta causa en una audiencia a fijar. Vamos a solicitar que en esa audiencia se discuta también el sobreseimiento del señor Felipe Sánchez por haber demostrado su inocencia durante esta investigación, y una vez que se obtenga ese hito, mi representado tendrá que evaluar con su equipo del área civil en qué pie queda después de terminar esta causa y tomar decisiones en orden de si es que solicitará o no el cumplimiento del contrato, si dará cuenta de ciertos daños o perjuicios que ha sufrido, pero esa es una etapa que el señor Sánchez tendrá que evaluar.

¿Usted cree que hay espacio quizás para que le insistan lo referente al contrato?

La verdad no puedo responder eso. En este tipo de causas uno a veces necesita determinadas certezas. Preferimos antes de pronunciarnos en un otro motivo tener ciertas certezas, sobre todo en una investigación y una causa que se han desarrollado durante ya más de dos años.