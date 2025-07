Abogado del dueño de Sierra Bella valora su sobreseimiento: “Los antecedentes por sí solos demuestran su inocencia”

El abogado Nelson Salas, defensor de Felipe Sánchez, el dueño de la propiedad en que funcionaba la Clínica Sierra Bella, valoró el sobreseimiento que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó respecto a su representado y dijo que después de más de dos años “finalmente se ha hecho justicia”.

Felipe Sánchez adquirió el inmueble en $2.080 millones en abril de 2022 y acordó revenderlo en diciembre del mismo año a la Municipalidad de Santiago por $8.285 millones.

Salas explicó que no estaban conformes con que el caso terminara con la decisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la investigación y que querían dejar en claro la inocencia del propietario.

“Acá lo que hoy se resolvió son dos cosas. Una, que en la investigación de la causa de Sierra Bella no hay delito. Judicialmente se resolvió que los hechos no son constitutivos de delito y adicionalmente se logró demostrar con el sobreseimiento definitivo de mi representado, que él era inocente y son palabras mayores. Conseguir el sobreviviente definitivo, conseguir lograr demostrar la inocencia de una persona, es algo que es complejo y estamos conformes", manifestó el abogado en diálogo con la prensa en el Centro de Justicia.

Asimismo, tras la audiencia que podría haber dado fin al caso, el representante de Sánchez destacó su colaboración en la indagatoria.

“No borró ningún mensaje, no trató de ocultar ningún antecedente, alzó su secreto bancario, aportó su computador. No solo se revisaron sus mensajes, se revisaron sus correos electrónicos, sus transferencias, sus productos financieros, cómo fue capaz de reunir peso a peso los fondos para adquirir Sierra Bella, cómo había negociado hace años la compra de Sierra Bella, cómo también se dedicaba al negocio de la explotación de establecimientos de salud. Entonces, Felipe ha sido absolutamente transparente", recalcó.

En esa línea, manifestó su confianza en que la Corte de Apelaciones mantendrá la resolución de sobreseimiento en caso de que los querellantes presenten algún recurso para revertirla. “Entendemos que los antecedentes por sí solos demuestran la inocencia de Felipe, que no hay delito y no sería más que tener otra confirmación”, sostuvo.

Igualmente, el abogado evitó entrar a cuestionar el trabajo que realizó en la causa la Fiscalía de Coquimbo, al mando de Patricio Cooper.

“Mi opinión del trabajo que desarrolló el Ministerio Público no es crítica en sí. ¿Y por qué lo explico? Porque el Ministerio Público tiene una obligación de investigar. Acá no es un capricho. No es que haya existido interés de perjudicar a Felipe Sánchez a Irací Hassler o al resto de personas, sino que es la labor constitucional del Ministerio Público investigarlos. Que esta investigación haya traído aparejada exposición pública, que haya sido mal utilizada por determinados actores para obtener determinados provechos políticos, son lamentables consecuencias que muchas veces ocurren en las causas cuando son causas mediáticas. Si la crítica va dirigida en alguna dirección, no es al Ministerio Público", puntualizó.

Con todo, Salas indicó que se trató de “una investigación extensa”. Las querellas se presentaron a inicios de 2023, con Cooper todavía en la Fiscalía Centro Norte. En abril de ese año la adquisición que quedó trunca tras un lapidario informe de Contraloría que estableció que se había pactado un “precio injustificado”.

“¿Pudo haber sido más acotada? Tal vez pudo haber sido más acotada. Hubiese sido favorable para Felipe, para nosotros, que hubiese sido más acotada, por cierto. Pero bueno, son las reglas del juego. Es una investigación. Acá no se formalizó nadie. Y en ese sentido el Ministerio Público me parece que fue prudente. Esa es mi opinión profesional. Claramente, para mi representado que tuvo que vivir en carne propia este proceso, es duro. Es muy duro haber pasado por esta investigación dos años y medio. Y claramente a él le hubiese gustado con mayor ímpetu que esto se hubiese resuelto antes", comentó el abogado Salas.