Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

El abogado Rodrigo de La Barra, representante del gobernador Claudio Orrego, emitió una breve declaración este jueves, tras conocerse que el Ministerio Público solicitó el desafuero de la autoridad en el marco de la investigación del caso ProCultura.

De La Barra recordó que Orrego prestó declaración en el caso cuando estaba en manos del fiscal Patricio Cooper y explicó que desconocía la solicitud que hizo el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios.

“Como defensa no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud. Respecto del denominado caso ProCultura, el gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”, señaló.

El abogado además recalcó que “el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”.

“Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios”, cerró.