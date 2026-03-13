Abogado Hugo Gutiérrez y actuación de Manuel Guerra como fiscal: “Él hace política con la persecución penal”

El abogado Hugo Gutiérrez, expuso la mañana de este viernes ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en su calidad de querellante en el caso contra Manuel Guerra, en la quinta jornada de formalización del otrora fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, pidió la medida cautelar de prisión preventiva para su excolega del Ministerio Público al que imputan delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

De acuerdo a la indagatoria, en al menos ocho casos que lideró en la Fiscalía Oriente, Guerra habría actuado con el interés de congraciarse con el abogado asesor de del Ministerio del Interior Luis Hermosilla para obtener favores del penalista y su entorno.

Entre los casos en los que el Ministerio Público reprocha el actuar de Guerra figuran causas de alta connotación como las investigaciones al expresidente Sebastián Piñera por Dominga-Exalmar, el caso Penta y el escándalo por corrupción en Vitacura.

Gutiérrez recordó que el 2 de julio de 2017, Sebastián Piñera ganó la elección primaria presidencial de su sector y el 17 de julio de 2017 Guerra comunica el cierre de la investigación del caso Exalmar-Dominga y solicita el sobreseimiento del entonces candidato.

La indagatoria cuestionaba la inversión de su family office Bancard en la pesquera peruana mientras Chile litigaba por territorio marítimo en La Haya contra Perú.

“Aquí lo que hace el imputado Guerra permanentemente es hacer análisis metajurídicos, políticos. En realidad, él es un político. Uno no podría decir que se está juzgando a un persecutor. No, es un político. Él hace política con la persecución penal. Y en este caso es muy evidente que lo hace”, sostuvo el exdiputado PC, acusando a Guerra de “esconder” el contrato original de compraventa de Dominga que se conoció en los llamados Pandora Papers.

El abogado sostuvo que en este caso operó una red “que pretende la coaptación de un poder del Estado y de la que formó o forma parte el imputado Guerra”.

“Lo que estamos viendo en esta audiencia es de mucha relevancia. Porque estamos viendo cómo se coaptó a un persecutor de la máxima”, aseguró Gutiérrez.

El querellante insistió en su reproche al sobreseimiento definitivo de Sebastián Piñera en el caso Exalmar Dominga, comentando que fue “una investigación que duró pocos meses, pero que inusualmente terminó con el imputado sobreseído definitivamente sin nunca haber sido formalizado, sin haber agotado todas las diligencias”.

“Creo que de alguna forma también los tribunales resultan engañados con toda esta persecución falsa y una persecución que en definitiva estaba sujeta a intereses no propios de una persecución en un juicio, sino que se entregó a intereses políticos de manera descarada”, reflexionó el querellante.