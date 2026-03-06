Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

La jornada de este viernes el Presidente Gabriel Boric confirmó la designación del abogado Jorge Escobar como nuevo integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Por medio de un comunicado, Presidencia transmitió que el abogado cuenta con casi 30 años de destacada trayectoria en el CDE, organismo al que ingresó en junio del año 1996 como procurador en la Procuraduría Fiscal de Santiago.

Asimismo se ha desempeñado en la Unidad de Expropiaciones, en el Departamento de Control Judicial del organismo y, desde el año 2004, ejerce como abogado litigante en la misma procuraduría donde inició su carrera.

Jorge Escobar asumirá como abogado consejero a partir de hoy viernes 6 de marzo de 2026.

La apuesta de Boric, luego de explorar la opción del ministro de Seguridad Luis Cordero, implica por segunda vez optar por un funcionario de carrera. El Mandatario ya lo había hecho previamente cuando designó a Ruth Israel en reemplazo de la exconsejera María Inés Horvitz.

Quienes conocen a Escobar comentan que el profesional “forma parte del ADN del CDE”. Toda su carrera la ha hecho en la entidad y es especialista en causas laborales. De hecho integra el comité encargado de esas materias. Desde ahí tiene a su cargo las causas más complejas, lo cual es reflejo de lo bien considerado que está por parte del resto de los consejeros.

Es más, previo a ser designado como consejero, Escobar había ejercido como consejero suplente en dos ocasiones. La primera fue cuando la consejera Mariana Valenzuela se pidió permiso sin goce de sueldo para irse fuera de Chile por seis meses. La segunda ocurrió luego de la jubilación del exconsejero Jaime Varela.