Nacional

“Absolutamente inaceptable”: subsecretaria Albagli condena ataque a trabajador TEA en hospital de Osorno

La subsecretaria de Salud Pública indicó que esperan que la investigación se realice y cierre conforme a los procesos administrativos como corresponde, "y que por ende tenga también las sanciones que sean proporcionales a los hechos".

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
La Subsecretaria de Salud Publica, Andrea Albagli. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Esta jornada, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, condenó los hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en el Hospital Base San José Osorno, en donde trabajadores del recinto ataron, raparon y quemaron a un funcionario TEA.

Consultada sobre esto, la subsecretaria manifestó su rechazo ante lo ocurrido, indicando que es “absolutamente inaceptable”.

“Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que vamos a aceptar y que condenamos tajantemente”, afirmó.

Sobre los hechos, la subsecretaria exolicó que se realizó en aquel entonces un sumario administrativo, el cual “culminó sin sanciones asociadas”. El año 2024 sin embargo, el nuevo director del recinto obtuvo nuevos antecedentes sobre los hechos, los que presentó para que se iniciaria una investigación.

“El director toma de inmediato dos acciones: lo primero es reabrir el sumario administrativo para poder acoger estos nuevos antecedentes y que se investiguen en su mérito, porque son extremadamente graves. Y también se entregaron los antecedentes a la Fiscalía para que sean investigados como hechos constitutivos de posibles delitos”, expresó. “Ambas investigaciones están en proceso”.

“Esperamos que la investigación se realice y cierre conforme a los procesos administrativos como corresponde y que por ende tenga también las sanciones que sean proporcionales a los hechos de tal gravedad como los que son ya de público conocimiento”, afirmó al respecto.

Consultada sobre si tomarán alguna medida desde el Minsal en caso que la arista penal del caso prescriba, Albagli indicó que por el momento no pueden descartar ninguna medida.

“Vamos a esperar a ver qué la Fiscalía, la justicia, se pronuncie,y ante eso, y entonces, como Ministerio de Salud, vamos a evaluar si es que vamos a tomar medidas adicionales”, afirmó.

