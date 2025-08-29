SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Absuelven a carabinero acusado de torturas en comisaría del Biobío durante protestas del 18-O

El uniformado insistía en su inocencia y rechazó un procedimiento abreviado.

José NavarretePor 
José Navarrete
Carabineros de Fuerzas Especiales. Imagen referencial de archivo.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción acogió la tesis de la Defensoría Penal Pública y entregó un veredicto absolutorio en el caso de un funcionario de Carabineros que fue acusado por hechos ocurridos durante las protestas posteriores al 18 de octubre de 2019.

A casi seis años del llamado estallido social, el cabo segundo Eduardo Machuca Alarcón fue absuelto de manera unánime por el delito de torturas que se le imputaba tras la denuncia de una persona que fue detenida durante una manifestación con disparos en las cercanías de la 6° Comisaria de Carabineros de San Pedro de la Paz el 22 de octubre de 2019.

“No había participación de nuestro representado, ya que él solo intervino en la detención de la persona que lo acusaba, pero en ningún caso lo agredió”, destacó la defensora penal pública del uniformado, Leslie Concha.

La abogada indicó que el acusado “sostuvo su inocencia desde un principio lo que incluso lo llevó a rechazar un procedimiento abreviado que le habría permitido optar una pena de 61 días con remisión condicional, pero implicaba aceptar expresamente los hechos de tortura”.

El carabinero permaneció por más de dos años con arresto domiciliario nocturno y tanto el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitaban una pena de más de 7 años de privación de libertad. El Consejo de Defensa del Estado, en tanto, pedía 5 años de condena.

La detención del denunciante se produjo en la madrugada del 22 de octubre de 2019, tras una manifestación que se registró en el sector de San Pedro de la Costa.

La protesta incluyo disparos a la comisaria y resultó con lesiones un uniformado. Fue esta situación la que llevó al cabo Machuca a prestar colaboración en las inmediaciones de la unidad policial, detener al participante y trasladarlo hasta la unidad policial, sin tener contacto posterior con él, explicaron desde la DPP.

Más sobre:PolicialCrisis socialCarabineros18-OBiobíoDefensoría Penal Pública

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

Superintendencia de Pensiones emite circular para nuevo cálculo de reajustes e intereses de cotizaciones impagas

Usaban teléfonos satelitales para coordinarse: detienen a banda de contrabando de cigarros con camión lleno de cajetillas

Chilena Antuko presenta millonario proyecto de almacenamiento de energía para la Región de Antofagasta

¿Podrá ser candidato? Segundo Tribunal Electoral fija fecha para ver situación de Daniel Jadue y pide informe

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

5.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Usaban teléfonos satelitales para coordinarse: detienen a banda de contrabando de cigarros con camión lleno de cajetillas
Chile

Usaban teléfonos satelitales para coordinarse: detienen a banda de contrabando de cigarros con camión lleno de cajetillas

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Absuelven a carabinero acusado de torturas en comisaría del Biobío durante protestas del 18-O

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado
Negocios

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

Superintendencia de Pensiones emite circular para nuevo cálculo de reajustes e intereses de cotizaciones impagas

Chilena Antuko presenta millonario proyecto de almacenamiento de energía para la Región de Antofagasta

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos
Tendencias

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Con una gran duda: la formación de la U para mantener el invicto de Gustavo Álvarez ante Colo Colo
El Deportivo

Con una gran duda: la formación de la U para mantener el invicto de Gustavo Álvarez ante Colo Colo

Con una de sus grandes y millonarias figuras en la banca: la formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U

¿Se va de Colo Colo? El futuro de Alan Saldivia vive horas clave

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Doria Medina no participará en la campaña electoral de Rodrigo Paz en Bolivia pese a darle su apoyo
Mundo

Doria Medina no participará en la campaña electoral de Rodrigo Paz en Bolivia pese a darle su apoyo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador