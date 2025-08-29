Absuelven a carabinero acusado de torturas en comisaría del Biobío durante protestas del 18-O

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción acogió la tesis de la Defensoría Penal Pública y entregó un veredicto absolutorio en el caso de un funcionario de Carabineros que fue acusado por hechos ocurridos durante las protestas posteriores al 18 de octubre de 2019.

A casi seis años del llamado estallido social, el cabo segundo Eduardo Machuca Alarcón fue absuelto de manera unánime por el delito de torturas que se le imputaba tras la denuncia de una persona que fue detenida durante una manifestación con disparos en las cercanías de la 6° Comisaria de Carabineros de San Pedro de la Paz el 22 de octubre de 2019.

“No había participación de nuestro representado, ya que él solo intervino en la detención de la persona que lo acusaba, pero en ningún caso lo agredió”, destacó la defensora penal pública del uniformado, Leslie Concha.

La abogada indicó que el acusado “sostuvo su inocencia desde un principio lo que incluso lo llevó a rechazar un procedimiento abreviado que le habría permitido optar una pena de 61 días con remisión condicional, pero implicaba aceptar expresamente los hechos de tortura”.

El carabinero permaneció por más de dos años con arresto domiciliario nocturno y tanto el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitaban una pena de más de 7 años de privación de libertad. El Consejo de Defensa del Estado, en tanto, pedía 5 años de condena.

La detención del denunciante se produjo en la madrugada del 22 de octubre de 2019, tras una manifestación que se registró en el sector de San Pedro de la Costa.

La protesta incluyo disparos a la comisaria y resultó con lesiones un uniformado. Fue esta situación la que llevó al cabo Machuca a prestar colaboración en las inmediaciones de la unidad policial, detener al participante y trasladarlo hasta la unidad policial, sin tener contacto posterior con él, explicaron desde la DPP.