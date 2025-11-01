Accidente de tránsito deja a un joven muerto en Casablanca

Este viernes en la noche se registró un accidente de tránsito que acabó con la vida de un joven de 18 años, en Casablanca, Región de Valparaíso.

De acuerdo a Carabineros de Chile, a las 22:47 horas del viernes, el personal policial se dirigió hasta la Ruta F-90, km 10.040 dirección Algarrobo.

Allí se registró un vehículo marca Audi modelo A1, quien por motivos que aún se investigan sufre un impacto de alta energía, con el acoplado de un camión.

Además del joven, quedó con lesiones graves una mujer, quien era acompañante del asiento trasero, y un hombre, quien era el conductor del vehículo.

El joven venía de copiloto y falleció de forma inmediata en el accidente.

Al sitio del suceso acudió personal de bomberos de la 1ª, 2ª y 3ª Compañías de Casablanca y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Sobre los lesionados, el conductor fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren en estado de gravedad fuera de riesgo vital y la acompañante al Hospital de Casablanca con fractura de clavícula derecha.