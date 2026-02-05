Accidente de tránsito en Antofagasta mantiene cerrado el acceso a la Ruta 5: camión con carga peligrosa volcó en la autopista

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la Ruta B-400 en la Región de Antofagasta, donde un camión con carga peligrosa volcó en plena autopista. Afortunadamente, no hay heridos por este hecho.

La situación se registró pasadas las 9.00 de la mañana, en el enlace de la ruta B-400 con la Ruta 5 norte. A través de la Central de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros, personal policial se percató del accidente.

Una vez en el lugar, Carabineros verificó que el camión contenía emulsión de nitrato de amonio, componente que se derramó en la ruta.

Según contó el conductor del camión, al tomar la Ruta 5, mientras se desplazaba por la a B-400, sintió un fallo en el semirremolque, lo que le hizo perder el control y chocar conta la barrera, volcándose y derramando el material sobre la calzada.

El conductor cuenta con su documentación al día y no mantiene lesiones.

En cuanto al tránsito, Carabineros explicó que se mantiene suspendido en el enlace de acceso a la Ruta 5.