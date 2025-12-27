Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en la calzada de Manquehue Norte, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. El siniestro involucró a un vehículo menor y un scooter eléctrico de una plataforma de arriendo, y terminó con la muerte de un hombre en el lugar.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el accidente ocurrió en un tramo recto de la vía, que cuenta con tres pistas de circulación. De manera preliminar, se trataría de una colisión por alcance, en la que ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido.

El teniente Cristián Cares, de la Prefectura Oriente, explicó que la visibilidad al momento del impacto era reducida debido a la falta de luz natural, lo que pudo dificultar la reacción de los involucrados. “Este tipo de accidente ocurrió en horas de la madrugada, donde la visibilidad se ve obstruida por la ausencia de luz natural”, señaló.

Producto de la diferencia de masas entre el automóvil y el scooter, el vehículo menor proyectó violentamente al ciclo, provocando el fallecimiento instantáneo de su ocupante. Personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) se encuentra realizando diversos peritajes técnicos para esclarecer la dinámica del choque.

Accidente entre vehículo y scooter eléctrico deja un fallecido en Manquehue Norte

“Se están efectuando diligencias propias de la especialidad, tales como el levantamiento planimétrico del lugar, pericias al sistema motriz del vehículo involucrado y análisis de rastros, huellas y daños estructurales, con el fin de establecer posteriormente la dinámica y causa basal del accidente”, indicó el oficial.

Respecto a las condiciones de seguridad, el teniente Cares precisó que, de manera preliminar, no se observaron elementos de protección personal, como casco, en la víctima, aunque este antecedente será confirmado en el marco de la investigación, junto con información recabada por personal municipal de Las Condes que llegó en primera instancia al lugar.

En cuanto al conductor del vehículo menor, también de sexo masculino, permanece detenido y fue trasladado por personal policial.

Según Carabineros, el individuo no intentó darse a la fuga y se mantuvo en el sitio del suceso tras el accidente. Al respecto, se le están aplicando pruebas de alcotest y narcotest para determinar la eventual presencia de alcohol o drogas en su organismo.

Accidente entre vehículo y scooter eléctrico deja un fallecido en Manquehue Norte

“Es importante recordar que el consumo de alcohol y drogas provoca un retraso en las capacidades perceptivas y reactivas de los conductores al momento de enfrentar situaciones imprevistas en la vía”, recalcó el teniente Cares, quien además hizo un llamado a los usuarios de la vía a desplazarse atentos a las condiciones del tránsito, especialmente durante la madrugada.

La SIAT continuará con las diligencias investigativas para establecer con precisión las responsabilidades y circunstancias que derivaron en este fatal accidente.