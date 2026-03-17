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    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    El siniestro ha devastado una superficie aproximada de ocho hectáreas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    La noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para toda la provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso, debido a un incendio forestal que se mantiene activo y que se aproxima a sectores poblados.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro denominado ’31-D’, que ha devastado una superficie aproximada de al menos ocho hectáreas de vegetación.

    En el lugar, trabajan voluntarios locales de Bomberos, además de un técnico y una brigada de la Conaf, disponiendo de un camión aljibe municipal.

    Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

    Más sobre:Isla de PascuaIncendio forestalAlerta rojaSenapredNacional

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