Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

La noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para toda la provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso, debido a un incendio forestal que se mantiene activo y que se aproxima a sectores poblados.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro denominado ’31-D’, que ha devastado una superficie aproximada de al menos ocho hectáreas de vegetación.

En el lugar, trabajan voluntarios locales de Bomberos, además de un técnico y una brigada de la Conaf, disponiendo de un camión aljibe municipal.

Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.