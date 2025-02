Actor Pedro Campos enfrenta a juez por supuesto llamado para evitar que testigo declarara a favor de su padre

En el marco de la reapertura del caso que enfrenta el actor Cristián Campos, tras haber sido denunciado por la hija de su exesposa la sicóloga Raffaella di Girolamo, por supuesto abuso sexual de menores, es que durante la jornada de este lunes está citado a declarar el hijo del imputado, el también intérprete Pedro Campos di Girolamo.

¿El motivo? según la resolución del juez Edgardo Gutiérrez, que revocó hace unas semanas el cierre de la etapa de sumario, es que el protagonista del remake de Mega de la teleserie Amores de Mercado aclare sus dichos públicos que contradicen lo declarado bajo juramento por la periodista María Verónica Neumann, quien acudió ante el tribunal para -presuntamente- aportar antecedentes a favor del querellado.

La diligencia, según se lee en el expediente, está agendada para este lunes 24 de febrero a las 10:00 horas en el 34° Juzgado del Crimen que opera en avenida Pedro Montt, al frente del Centro de Justicia de Santiago. Hasta el momento se desconoce si Campos di Girolamo ya llegó hasta el tribunal.

Cristián Campos y Raffaella di Girolamo.

La controversia

A fines de enero la causa penal contra Cristian Campos estaba cerrada luego que el tribunal agotara las diligencias, sin embargo el 5 de febrero el magistrado Gutiérrez decidió reabrir la etapa de sumario en la que no se procesó por delito alguno al director de teatro.

La resolución se amparó en nuevas diligencias, como un nuevo interrogatorio a Pedro Campos y también a su compañero de elenco Simón Pesutic, luego que ambos -en un comunicado público-, abrieran una nueva controversia en este caso. Esto, ya que en el escrito (que fue difundido por Instagram y acompañado por una foto de los dos abrazados) contradecían -o derechamente desmentían-, a la madre de Pesutic, la periodista María Verónica Neumann.

Pedro Campos y Simón Pesutic lanzaron comunicado conjunto.

La exprofesional de TVN aseguró bajo juramento que el intérprete de “Pelluco” había llamado para amenazar a su hijo una vez que se enteró que ella declararía en el proceso a favor de Cristián Campos.

La declaración de Neumann

En concreto, el 17 de octubre de 2024 la experiodista de TVN aseguró que “(una maquilladora) le dijo a Pedro Campos y a mi hijo Simón que yo prestaría declaración en esta causa a favor de Cristián, lo que generó que Pedro llamara a mi hijo, amenazándolo, le dijo que si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera. Mi hijo Simón me llamó angustiado y me preguntó por qué yo estaba haciendo esto, contándome lo que le había dicho Pedro. Yo le prometí a Simón que no declararía”.

Sin embargo, la mujer sí declaró este hecho, y cuando La Tercera reveló su testimonio, aseguró que se trataba de una “noticia falsa” que había sido descontextualizada, editada, y criticó en duros términos la filtración de su interrogatorio. Todo esto provocó que su hijo y el propio Pedro Campos, quienes protagonizan actualmente el remake de la teleserie “Amores de mercado” realizaran un comunicado conjunto.

Verónica Neumann, madre de Simón Pesutic.

“Ante el reportaje publicado el día domingo 26 de enero en el diario La Tercera, nos vemos en la obligación de desmentir públicamente los hechos ahí relatados respecto a una llamada telefónica que nunca ocurrió”.

Ahora la encrucijada de Pedro Campos, quien declara como testigo, es si mantendrá su comunicado público, dejando en un escenario complejo a la madre de su compañero de elenco, o entrega otra versión ante la justicia.