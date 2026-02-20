Tras 17 horas de labores: autopista donde fue explosión de camión recupera parcialmente el tránsito

La empresa Vías Chile informó que las pistas cerradas por la explosión de un camión de gas licuado retomarán el tránsito de la calzada sur, habilitando sus dos pistas, mientras que en dirección norte -lugar del accidente- se mantendrá una vía restringida.

Esto, luego de 17 horas de labores por el accidente que tuvo lugar en el empalme de la Ruta 5 con la autopista General Velásquez, donde un camión de la empresa Gasco perdió el control, volcando y provocando una explosión que dejó cuatro fallecidos, 17 lesionados y más de 50 vehículos siniestrados.

“Durante la tarde del jueves 19 de febrero y luego del trabajo de la Fiscalía, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y el Servicio Médico Legal (SML) -que se extendió hasta pasadas las 19:00 horas-, los equipos de la Sociedad Concesionaria Autopista Central ingresaron al sector afectado por la explosión de un camión que transportaba gas para retirar los dos camiones siniestrados, siete vehículos y dos motos, evaluar daños a la infraestructura y realizar labores de limpieza y reparaciones en la ruta”, indicaron desde Vías Chile.

Para ello, se autorizó el ingreso de grúas pesadas y camiones rampla y se ejecutó el retiro de cerca de 30 defensas de hormigón dañadas que hubo que reemplazar. Asimismo, indicaron que no se presentaron daños significativos en el asfalto que puedan afectar la seguridad de usuarios.

“Hoy (viernes 20), tras más de 17 horas de trabajo, i nformamos que la calzada al sur habilitará sus dos pistas. En tanto, la calzada en dirección norte mantendrá una pista restringida en el sector del accidente (km 8.4)”, anunciaron.

Junto con ello, desde la empresa destacaron que “desde el inicio de la emergencia, Vías Chile mantuvo activado su protocolo operativo y desplegó equipos de tres de las rutas que opera y que están próximas al incidente: Autopista Central, Autopista Nueva Aconcagua y Autopista Los Libertadores. Además, mantuvo ambulancias y camiones tolva en terreno para apoyar la contención, gestión de tráfico y seguridad en la zona”.