Nacional

Adolescente desaparece en el mar tras lanzarse piqueros en playa Las Torpederas de Valparaíso

El incidente ocurre en medio de un aviso de marejadas emitido por el Servicio Meteorológico de la Armada, vigente hasta el martes 16 de septiembre.

Por 
Roberto Martínez

Un adolescente de 17 años se encuentra desaparecido tras un accidente ocurrido la tarde de este sábado en la playa Las Torpederas, en Valparaíso.

Según el reporte de la Capitanía de Puerto, el menor de edad se encontraba junto a un grupo de jóvenes lanzándose piqueros cuando fue arrastrado por la fuerte marejada que afecta a la zona central del país, sin poder salir del mar.

Al respecto, el capitán de Fragata y capitán de Puerto de Valparaíso, David López, indicó que “alrededor de las 18.00 horas se recibe un llamado al teléfono 137 de emergencia marítima, producto de una persona que estaba en peligro de inmersión aquí en la playa Las Torpederas”.

En la emergencia intervinieron equipos de la Armada, personal de la institución voluntaria de rescate marítimo Bote Salvavidas y la Municipalidad de Valparaíso, quienes desplegaron recursos terrestres y marítimos para buscar al joven.

“En este momento tenemos una unidad de rescate marítimo, una lancha tipo Arcángel, dos parejas de buzos, y apoyo de Bote Salvavidas con unidad marítima y moto de agua”, detalló López.

El capitán agregó que eran tres personas en total, de las cuales dos lograron salir con ayuda de terceros, mientras que el adolescente permanece desaparecido.

“Nos encontramos efectuando labores de rebusca que se mantendrán hasta obtener algún resultado favorable y, a su vez, planificando nuestras acciones de acuerdo a la geografía del lugar”, explicó.

El incidente ocurre en medio de un aviso de marejadas emitido por el Servicio Meteorológico de la Armada, vigente desde el viernes 12 hasta el martes 16 de septiembre, con oleaje de dirección suroeste que afecta desde el Golfo de Penas hasta Arica y el Archipiélago de Juan Fernández.

López enfatizó que el sector es conocido por los piqueros en áreas rocosas, señalando que “efectivamente estaban lanzándose al mar como ocurre habitualmente aquí, a pesar de tener un aviso de marejadas vigente”.

Las autoridades mantienen la alerta y solicitan a la comunidad extremar precauciones en las zonas costeras mientras continúan las labores de búsqueda del joven desaparecido.

