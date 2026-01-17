Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron enviados a internación provisoria por el homicidio de un joven de 19 años en San Clemente.

Dos adolescentes, de 14 y 17, fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y enviados a internación provisoria, luego de causar la muerte de un joven de 19 años cuando manipulaban un arma de fuego en un encuentro social, registrado en la comuna de San Clemente, en la Región del Maule.

El hecho ocurrió el pasado lunes 12 de enero, cuando Vicente Sepúlveda Rodríguez, compartía con un grupo de amigos en una vivienda de la población San Máximo.

En ese momento, uno de los asistentes -de 17 años- sacó un arma de fuego de sus pertenencias y, junto al grupo, comenzaron a manipularla, hasta que cayó en manos del menor B.A.M.A., de 14 años, el que apuntó a la víctima y disparó. Sepúlveda recibió un impacto en su abdomen, lo que le generó la muerte tras ser trasladado hasta un centro asistencial.

El caso recayó en el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía del Maule, que encomendó la investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), Francisco Soto, detalló que “el ECOH del Maule procedió al esclarecimiento del homicidio ocurrido en la comuna de San Clemente el pasado 12 de enero del 2026″.

“Ese día un individuo de sexo masculino pierde la vida a raíz de un impacto balístico en su estómago. La investigación, llevada con la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió la identificación de los autores de este hecho ilícito, quienes fueron dos adolescentes respecto de los cuales se procede a su detención, siendo formalizados por los delitos de homicidio simple, tenencia ilegal de arma prohibida y microtráfico de droga” durante esta jornada, afirmó Soto.

Tras la exposición de los hechos por parte del Ministerio Público, el tribunal accedió a decretar la internación provisoria de los menores, por “constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”, agregó el persecutor.

En tanto, el subprefecto Rodrigo Burgos, jefe BH Talca, sostuvo que “en el marco de estas diligencias, Carabineros logró la detención de dos menores de edad, uno de 17 y otro de 14 años, ambos de nacionalidad chilena. Por instrucción del Ministerio Público, esta brigada continuó desarrollando diligencias investigativas y periciales con el objetivo de establecer con precisión la dinámica de los hechos y la responsabilidad de los involucrados en este crimen”.

Entre las diligencias pendiente, se encuentra la detención del resto de los involucrados en el homicidio, los que estarían identificados. De igual forma, se decretó un plazo de investigación de tres meses.