Nacional

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

El conductor del vehículo, de nacionalidad chilena, explicó que era coleccionista de este tipo de piezas, y que se encontró la osamenta en una playa en Argentina.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Aduana incauta costilla de ballena en Cardenal Samoré.

Funcionarios de la Aduana de Osorno, en conjunto con el SAG, realizaron un inusual descubrimiento durante uno de sus procedimientos de fiscalización, al descubrir el hueso de una costilla de una ballena franca austral, de 2 metros de largo, intentando ser ingresada al país por el paso fronterizo Cardenal Samoré, uno de los principales pasos de los Andes sureños entre Argentina y Chile.

El hallazgo se registró cuando los fiscalizadores, que desarrollaban sus labores de control y revisión a vehículos, inspeccionaron un auto que tenía como destino final la ciudad de Puerto Montt y se percatan que al interior venía una costilla de un cetáceo, mercancía que no había sido declarada por el pasajero.

Debido a esto, la osamenta fue decomisada, ya que el infractor quebrantó la normativa de la Ley N° 20.962, que aplica en Chile la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Al ser consultado, el ciudadano de nacionalidad chilena explicó que encontró esta parte del esqueleto en una playa en Argentina y que lo trajo al país por ser coleccionista de este tipo de piezas.

“Este tipo de procedimientos son importantes para seguir protegiendo a la flora y fauna, no sólo de Chile, sino del mundo porque al incautar estas mercancías evitamos que se genere un posible contrabando y estamos cumpliendo con las normativas y tratados vigentes a los que está adscrito nuestro país y por los cuales tenemos que velar como funcionarios públicos”, explicó al respecto la Administradora de la Aduana de Osorno, Olga Oyarzo.

El hueso está en poder de Aduanas para ser entregado al Servicio Nacional de Pesca para ser analizado, quienes confirmaron que se trataba de una ballena franca austral. Además, el viajero también traía 2,7 kilos de diferentes tipos de carne, que no pueden ingresar a Chile, por lo que fueron decomisadas por personal del SAG.

El caso fue derivado al Departamento Jurídico de la Administración de Aduana de Osorno para realizar las acciones pertinentes luego de realizar la denuncia por infracción a la Ley 20.962.

