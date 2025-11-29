Aerolíneas reportan impacto mínimo en Chile por actualización obligatoria a aviones Airbus A320

Las principales aerolíneas que operan en el país entregaron este sábado un balance del proceso de actualización obligatoria del software en ciertas aeronaves de la familia Airbus A320, luego de la advertencia emitida por el fabricante y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Hasta ahora, las compañías coinciden en que el impacto en Chil e ha sido acotado y que sus itinerarios se mantienen sin cambios relevantes.

En SKY Airline detallaron que, apenas recibida la notificación, sus equipos iniciaron los trabajos técnicos en sus bases de Chile y Perú. La aerolínea explicó que “una vez recibida la notificación de Airbus, nuestro equipo de Mantenimiento comenzó de inmediato los trabajos requeridos por el fabricante y la actualización está siendo realizada por nuestros técnicos especialistas certificados”.

Además, aseguró que “nuestras operaciones continúan con normalidad y no se prevé impactos en los itinerarios”, aunque de existir modificaciones, los pasajeros serán informados oportunamente.

JetSMART también confirmó que su operación sigue estable mientras avanzan las actualizaciones exigidas por Airbus y la autoridad europea. Según su comunicado, “el proceso de actualización técnica solicitado (…) avanza según lo programado y cumpliendo plenamente con las directrices correspondientes”, y hasta ahora “las operaciones se mantienen normales y sin impacto en los itinerarios de los vuelos”.

En el caso de LATAM Airlines, la compañía reportó efectos reducidos en sus filiales, con solo dos cancelaciones en Colombia y sin impacto en Chile. La firma afirmó que los clientes afectados serán contactados para cambios de fecha o devoluciones.

Asimismo, señalaron que para las 08:00 AM de este sábado toda la flota había finalizado las medidas solicitadas.