A qué se debe el fallo de los aviones A320: la razón detrás de la alerta global que afecta a miles de vuelos

La industria aérea mundial continúa ajustando sus operaciones tras la alerta emitida por Airbus sobre una vulnerabilidad informática detectada en los aviones de la familia A320, uno de los modelos más utilizados en vuelos de corta y media distancia.

El fabricante europeo instruyó una actualización urgente de software luego de confirmar que la intensa radiación solar puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo, lo que ya generó incidentes y obligó a la inmovilización temporal de parte de la flota global.

En ese sentido, el sistema fly-by-wire de los aviones, que traduce los movimientos físicos de los pilotos en señales electrónicas para controlar la aeronave, se mostró vulnerable a la radiación.

La alerta se originó tras investigar lo ocurrido el 30 de octubre en un vuelo de JetBlue que, mientras cubría la ruta entre Cancún y Newark, experimentó una pérdida súbita de altura. El avión, un A320, debió aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, con 15 personas trasladadas a un hospital. Según Airbus, “la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo” , afectando en ese caso una de las computadoras encargadas de manejar superficies de control, como alerones y estabilizadores.

En total, cerca de 6.000 aeronaves requieren intervención, lo que corresponde a una parte importante de los aproximadamente 11.300 aviones A320 en operación en el mundo. Airbus aseguró que ha trabajado con las autoridades aeronáuticas manteniendo “la seguridad como nuestra prioridad principal”.

El alcance de la alerta obligó incluso a tomar medidas en el avión Airbus A320 con el que el Papa León XIV realiza su primer viaje internacional a Turquía y Líbano. La aeronave, operada por Ita Airways, deberá sustituir un componente antes de continuar su ruta hacia Beirut.

Y es que de acuerdo con el fabricante, el 85% de los aviones afectados necesita solo un ajuste informático menor, mientras que el 15% requerirá una intervención más profunda, que en algunos casos incluye cambios de equipos, con tiempos de ejecución mayores.

De igual manera, el aviso generó disrupciones inmediatas en diversas compañías aéreas. American Airlines informó que 340 de sus aeronaves están afectadas y anticipó “algunos retrasos operativos”, mientras Delta prevé un impacto “limitado” pese a la magnitud del ajuste.

En América Latina, Avianca confirmó la inmovilización de más del 70% de su flota de aviones A320. La empresa explicó que “los aviones involucrados deberán permanecer en tierra (…) hasta que se hayan realizado los trabajos” y advirtió “disrupciones significativas” durante los próximos 10 días. Además, suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre para reorganizar su operación.

A raíz de esto, se espera que las próximas semanas estén marcadas por ajustes en itinerarios, reacomodación de pasajeros y eventuales retrasos, especialmente en mercados donde el A320 constituye una parte relevante de la flota.

La normalización dependerá del ritmo al que las aerolíneas completen las actualizaciones y, en los casos más complejos, los reemplazos de componentes de las aeronaves.