    Advierten de interrupciones en vuelos comerciales: miles de aviones Airbus requieren actualización de software

    La compañía europea llamó al mantenimiento inmediato de sus aeronaves, aproximadamente la mitad de su flota, para prevenir un problema que ya provocó un aterrizaje de emergencia en octubre pasado.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen Airbus

    Este viernes, Airbus anunció que los vuelos comerciales se verían interrumpidos después de solicitar modificaciones inmediatas en miles de sus aviones, al descubrir que la intensa radiación del Sol podría corromper datos cruciales para los controles de vuelo.

    El mantenimiento debe realizarse de inmediato para prevenir un problema que ya dejó heridos a pasajeros y provocó un aterrizaje de emergencia el mes pasado.

    El gigante aeroespacial europeo descubrió que las tormentas solares intensas, como las erupciones solares, podrían provocar la pérdida de control de los pilotos de los aviones Airbus A320, incluyendo los A319, A320 y A321.

    Cerca de 6.000 de estos aviones de pasillo único, las aeronaves de pasajeros más vendidas del mundo, necesitan reparaciones. Lo que supone aproximadamente la mitad de la flota de la compañía.

    “El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 reveló que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”, anunció Airbus en un comunicado.

    Como detalló CNN, el 30 de octubre pasado el vuelo 1230 de JetBlue, un A320, volaba de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), cuando repentinamente descendió en picada. Ante esto los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, donde unas 15 personas debieron ser trasladadas a un hospital.

    Después se supo que la radiación corrompió los datos en el ELAC, una computadora utilizada para operar las superficies de control en las alas y el estabilizador horizontal.

    Este viernes, la compañía investigó el incidente e informó de inmediato a las aerolíneas, mediante una Transmisión de Alerta a Operadores, que era necesaria una solución.

    Airbus cree que es la única vez que se ha producido este problema específico, pero afirma haber “trabajado proactivamente con las autoridades de aviación (...) manteniendo la seguridad como nuestra prioridad principal”.

    Luego de conocerse el anuncio de Airbus, varias aerolíneas advirtieron sobre interrupciones en sus vuelos.

    Entre ellas American Airlines, que afirmó que 340 de sus aviones están afectados y que espera “algunos retrasos operativos”, y Delta Airlines, que se comprometió a cumplir las instrucciones, pero espera que cualquier impacto operativo resultante sea “limitado”.

