Combaten incendio forestal en Melipilla que afecta al menos 15 hectáreas
De acuerdo a la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), están utilizando un avión de observación, un avión de coordinación, una maquinaria pesada, tres helicópteros, entre otros recursos, para apagar el fuego.
En la tarde de este sábado un incendio forestal se desarrolla en Melipilla, de la región Metropolitana.
Según información preliminar de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), se trata de un siniestro “Culipran 2”, el cual consume al menos 15 hectáreas de predio.
Los recursos que han utilizado hasta ahora son: tres helicópteros, dos aviones Cisterna, seis brigadas, tres técnicos, un avión de observación, un avión de coordinación y una maquinaria pesada.
Además, Bomberos de Chile se encuentra en el incendio intentando controlar las llamas.
NOTICIA EN DESARROLLO...
