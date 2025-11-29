A los 88 años fallece destacado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard

El dramaturgo y guionista británico de origen checo Tom Stoppard falleció a los 88 años, según informó su agencia de talentos, United Agents en un comunicado.

En 1988 Stoppard ganó el Óscar a mejor guion por su la película “Shakespeare enamorado”, la que coescribió con Marc Norman.

Además es autor de numerosos obras de teatro entre las que destacan La Costa de Utopía y Realidad.

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo, Tom Stoppard, ha fallecido en paz en su hogar en Dorset, rodeado de su familia”, dijo United Agents en el comunicado.

Agregó que “será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por el inglés”, continuó el comunicado.

Asimismo el comunicado señala que “fue un honor trabajar con Tom y conocerlo”.

United Agents no dio a conocer la causa de la muerte de Stoppard.