Nacional

Múltiples aglomeraciones: falla técnica de tren y persona en la vía afectan a servicios de las líneas 2 y 5 del Metro

Desde la estatal informaron que trabajan para reestablecer la normalidad del servicio.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Foto: @marian_itta

Un tren de Metro sufrió un desperfecto esta tarde, lo que ha provocado el retraso en la frecuencia del servicio de la Línea 2 y, por consiguiente, múltiples aglomeraciones en algunas estaciones.

A las 17.43, Metro de Santiago informó en su cuenta de X que la Línea 2 “presenta retraso en su frecuencia por tren con falla técnica”.

El tren averiado debió ser desocupado para luego continuar sin servicio.

A las 18.21, desde Metro informaron que la frecuencia de los trenes ya había sido normalizada.

Suspenden tramo de Línea 5

En tanto, a las 18.35 se indicó que el servicio en la Línea 5 el servicio solo se encuentra disponible solo está disponible entre Plaza de Maipú-Baquedano y Ñuble-Vicente Valdés.

Esto, producto de una “persona en la vía”, de acuerdo a su cuenta de X.

De esta forma, el servicio está detenido en las estaciones Parque Bustamante y Santa Isabel.

Los problemas han afectado a los recorridos de otras líneas, como la 3, según han informado usuarios en las redes sociales.

