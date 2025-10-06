Múltiples aglomeraciones: falla técnica de tren y persona en la vía afectan a servicios de las líneas 2 y 5 del Metro
Desde la estatal informaron que trabajan para reestablecer la normalidad del servicio.
Un tren de Metro sufrió un desperfecto esta tarde, lo que ha provocado el retraso en la frecuencia del servicio de la Línea 2 y, por consiguiente, múltiples aglomeraciones en algunas estaciones.
A las 17.43, Metro de Santiago informó en su cuenta de X que la Línea 2 “presenta retraso en su frecuencia por tren con falla técnica”.
El tren averiado debió ser desocupado para luego continuar sin servicio.
A las 18.21, desde Metro informaron que la frecuencia de los trenes ya había sido normalizada.
Suspenden tramo de Línea 5
En tanto, a las 18.35 se indicó que el servicio en la Línea 5 el servicio solo se encuentra disponible solo está disponible entre Plaza de Maipú-Baquedano y Ñuble-Vicente Valdés.
Esto, producto de una “persona en la vía”, de acuerdo a su cuenta de X.
De esta forma, el servicio está detenido en las estaciones Parque Bustamante y Santa Isabel.
Los problemas han afectado a los recorridos de otras líneas, como la 3, según han informado usuarios en las redes sociales.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.