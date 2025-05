Alberto Larraín detalla ante la Fiscalía aportes a campañas políticas y se desentiende del control financiero de ProCultura

El siquiatra Alberto Larraín declaró en dos oportunidades en el marco de la investigación del caso ProCultura. La primera, el 19 y 20 de diciembre de 2024, y la segunda, el 5, 6 y 7 de marzo de este año. Ambas, en calidad de imputado.

Respondió una a una las preguntas de las investigadores que integran el equipo que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, detallando cómo se suscribieron los distintos convenios por los que hoy es indagado. Además defendió el trabajo realizado, aunque también apostó a distanciarse del rol que otros le atribuían como el “máximo controlador” de la ahora inexistente fundación.

Parte importante del interrogatorio se centró en despejar sus nexos políticos y los aportes que habría realizado a campañas políticas.

Así, Larraín detalló que solo realizó aporte a dos personas y a título personal. “Lo único que se me ocurre es lo que declaré la vez anterior, el aporte a mi pareja Sebastián Balbontín. No tengo detalles del monto aportado y lo hice a través de terceras personas amigos, para no tener problemas en mi caso, y yo le devolví los fondos a mis amigos, esto a través de Luis Delgado y Francisco Fuentes. Pero esto con cargo a recursos personales. No recuerdo los montos", sostuvo.

El excandidato Sebastián Balbontín.

Luego agregó: “Respecto de los aportes hacia Elizabeth Aguilera, recuerdo que conocemos a esta dirigenta de Lota, quisimos apoyarla y realizamos aportes a su campaña de convencional como independiente, y distintas personas que quisimos apoyarla hicimos el aporte a través de Francisco Fuentes. Mis aportes personales solo fueron a estas personas".

Descartó, en ese sentido, que ProCultura haya realizado aportes a campañas, y dijo no recordar un aporte de $ 90 mil efectuado a su nombre a Convergencia Social (CS), durante 2021.

En el mismo apartado, se le exhibió un mensaje que daba cuenta de una transferencia por $ 150 mil a una persona de nombre Carolina, a lo que Larraín sumó: “La única relación que tengo con Carolina Tohá, es cuando yo había sido director de salud subrogante. Me tocó capacitarla respecto de un modelo de salud, pero no tengo otro tipo de relación con esta persona, actual precandidata presidencial. Puede que la tenga entre mis contactos”.

“Por otra parte, es de público conocimiento que trabajé para la campaña presidencial de Carolina Goic, en esa época renuncié al Ministerio de Salud y trabajé ad honorem varios meses”, complementó el siquiatra.

Los vínculos políticos

Larraín también fue consultado específicamente por su relación con CS, uno de los partidos que luego se fusionó para formar el Frente Amplio (FA).

“A su consulta, nunca he tenido relación con CS, salvo haber conocido o haber trabajado con el entonces diputado Gabriel Boric, coordinando la parte técnica de la bancada de salud mental y apoyándolo en la parte técnica, cuando fue convocado en la comisión presidencial de la infancia vulnerada por el presidente Piñera. Antes de esto, el entonces diputado Boric armó una mesa técnica sobre salud mental que funcionaba todos los lunes en el ex Congreso, y del cual yo era el secretario técnico”, indicó.

Larraín añadió que apoyó una mesa técnica que realizó el diputado y expresidente de CS Diego Ibáñez y a quien le “prestaba” una de sus casas.

De hecho, ante una foto donde aparecía el parlamentario, se refirió a dicho punto. “Respecto de la fotografía exhibida, solo conozco a la persona de nombre Diego Ibáñez. El lugar al parecer es mi casa, esto podría deberse a que en varias oportunidades a Ibáñez le presté mi casa para realizar reuniones, porque él es de región, es de Quilpué, pero hace rato que no le prestó mi casa. De lo que estoy seguro es de no haber participado en esa reunión”, mencionó.

Alberto Larrain, cofundador de Fundación ProCultura.

Además aseguró que Ibáñez hasta tenía llaves del inmueble, pero recalcó que su relación con CS era sólo técnica. “Respecto de mis colaboraciones con el partido, mis aportes con ese partido fueron colaborar en instancias técnicas, ayudar a ir a atender a personas con enfermedades mentales, pero no mucha colaboración ya que mi tendencia política es otra”, aclaró.

Por otro lado, al ser consultado por el vínculo con el gobernador Claudio Orrego , Larraín manifestó: “Nos conocimos cuando era alcalde de Peñalolén, en esa fecha me pidió que fuera director de salud mental de la comuna. No nos conocíamos, y al ser subdirector de salud de la comuna de Santiago le dieron mi nombre como referencia. Trabajé durante su tercer período de alcalde en la comuna, durante los años 2011 y 2014, trabajando la última parte del período de Orrego y la primera parte de la alcaldesa Leitao”.

También detalló que siempre mantuvieron contacto y que siguieron trabajando en una serie de proyectos, aunque descartó que fueran amigos.

“No somos amigos, pero sí mantuvimos una relación estrecha de colaboración laboral. Aprendí mucho de él en temas de políticas públicas. En el entendido que mantuvimos una relación de colaboración de más de doce años”, manifestó el imputado.

“Hablé con el Presidente electo”

En medio del interrogatorio, a Larraín también se le consultó respecto del mensaje que en su momento le envió al gobernador de Magallanes, Jorge Flies, donde indicaba que había conversado con el mandatario electo, Gabriel Boric.

Ante la pregunta, hizo presente que el mensaje hacía alusión a que solo le había consultado al Presidente respecto de su interés de que Torres del Paine fuera declarado Patrimonio de la Humanidad.

“En alguna conversación conversamos con el gobernador que Magallanes no contaba con ningún patrimonio de la humanidad y a él le interesaba poder propiciarlo. Como los patrimonios solo los puede declarar el Estado de Chile, había que preguntarle al Presidente si había interés en la iniciativa. Antes de que el Presidente asumiera, él me citó a su oficina ubicada en Providencia, para conversar varios temas, y aproveché de conversarle si había interés de avanzar en la declaraciones de Torres del Paine como patrimonio de la humanidad. Él ya era presidente electo. A lo cual asintió y me pidió que solicitara una audiencia con la ministra Urrejola, por Ley de Transparencia cuando él asumiera, dado que la postulación la hacía el Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión con la ministra se efectuó, pero al poco tiempo fue destituida", aseveró a ese respecto.

Control financiero

Si bien tanto su expareja Josefina Huneeus como la imputada María Constanza Gómez, exrepresentante legal de la fundación, fueron enfáticas en que Larraín tenía pleno control de lo que ocurría con la fundación y sus movimientos financieros, ante la Fiscalía Larraín se desentendió de eso.

“Nunca he tenido acceso ni a las claves ni a la cuenta de la fundación, por cuanto difícilmente podría ser yo el encargado de determinar los montos o pagar los sueldos. Segundo, sería cosa de ver quién le enviaba la planilla de sueldos a Jhonny, quién tramitaba con el contador todo el proceso para ver quién era el responsable de los pagos de sueldos”, dijo.

La Fundación Procultura es investigada en ocho regiones por la Fiscalía de Coquimbo.

El siquiatra defendió, eso sí, haber sido el único en recibir bonos por su desempeño.

“Respecto de la pertinencia (de los bonos) fue por mantener una renta bajo el valor de mercado. En ese momento un siquiatra ganaba sobre ocho millones por treinta y tres horas en el mundo privado. De ahí que expusiera mi situación, a raíz de mi separación, y lo conversara con Ilonka, María Constanza, Allan de que era muy difícil continuar en la fundación. En ese contexto Ilonka propuso que se me diera un bono, mientras la fundación pudiera equiparar el sueldo”, expresó.