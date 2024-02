La mañana de este sábado, en medio de la inauguración de una comisaria provisoria que funcionará durante el Festival de Viña del Mar, la alcaldesa de la misma comuna, Macarena Ripamonti (RD), tildó de aprovecharse de las familias afectadas al abogado que anunció una querella en su contra por los incendios forestales que dejaron más de cien fallecidos.

La militante de Revolución Democrática, acusó a los abogados Mario Zumelzu, Luis Cantellano y Pablo Cantellano, –quienes anunciaron la querella en contra de la alcaldesa por el fallecimiento de una trabajadora al interior del Jardín Botánico– de “acercarse de manera desvergonzada a intentar prometer, sin base jurídica, una responsabilidad para armar una polémica de corte político. Es realmente impúdico y deshumanizador”.

Mario Zumelzu anunció en Meganoticias que este lunes 26 de febrero presentará una querella en contra de la alcaldesa ya que “es la responsable por no contar con planes de emergencia y evacuación”.

Ante estas declaraciones, la alcaldesa aseguró que “nosotros tenemos nuestras obligaciones completamente cumplidas. Como municipio tenemos un plan municipal de emergencia y presentamos en tiempo y forma todos los planes que se exigen: plan de reducción de riesgo y desastre, planes de amenazas por incendios, planes de amenazas por terremotos, planes de amenazas por inundaciones y plan comunal de emergencias, y esto es, y él no sé si no lo sabe o lo ignora de manera negligente, pero en cualquiera de los casos, esto es un aprovechamiento hacia el dolor de las familias”.

Alcaldesa Ripamonti emplaza a abogado que anunció querella en su contra por incendios: “Estas catástrofes no son para hacer política”. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Con respecto a los defensores que lideran la acción judicial afirmó que “yo solo conozco a un abogado que está llevando adelante esto. No sé quién le paga su sueldo, no sé cuáles son sus motivaciones, sólo sé que él está aduciendo eso y que tiene un récord de las causas que defiende, como, por ejemplo, a personas que han cometido cohecho y fraude al fisco, como Jaime Orpis”.

Y añadió: “El actuar de esta persona, de este abogado, es completamente impúdica, no tiene humanidad, es completamente vergonzoso lo que está haciendo y es un daño no solo para esas familias”.

Aludiendo al mismo jurista, recalcó que “es una persona que está completamente deshumanizada. Él no tiene un ápice de vergüenza”.

Rimaponti recalcó que “hacer eso por parte de un abogado que se ha dedicado en su vida a esto, a aprovecharse del dolor ajeno y a defender a personas como Jaime Orpis por cohecho, una persona que fue detenida y encarcelada por cohecho y fraude, esa clase de abogado es, nos parece terrible. Sabemos que en política las cosas son sucias, pero estas catástrofes no son para hacer política, no son para aprovecharse de la gente, no son para tener falta de humanidad”.