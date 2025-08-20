SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

"Curacaví tiene una dotación de carabineros que es absolutamente insuficiente”, mencionó el alcalde, a la vez que cuestionó las restricciones que existen para ampliar el número de inspectores municipales.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

El alcalde de la comuna de Curacaví, Christian Hernández, denunció durante la mañana de este miércoles la falta de personal policial en la comuna a la vez que señaló que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”.

En conversación con Radio Agricultura es que el edil ser refirió al crimen ocurrido durante la madrugada del martes, donde un hombre murió tras ser atropellado por un grupo de delincuentes, los cuales le sustrajeron su vehículo y que según se sospecha días antes habían robado su domicilio.

“Lo de ayer es completamente excepcional en el sentido de la conducta delictual”, señaló el alcalde agregando que “el ensañamiento del que hemos sido testigos respecto de esta banda que cinco días atrás entra a la casa, hurta algunos enseres, se lleva las llaves del vehículo, pero retorna la madrugada de ayer. Y luego de esperar la visita de Carabineros, vuelve a atacar. Es lo que nos tiene inmensamente preocupados y que cambia la forma en que la percepción de la ciudadanía de la comunidad Curacaví percibe la seguridad”.

Según explicó Hernández, “gran parte de nuestros vecinos de los habitantes de la comuna son personas que vivían en la gran ciudad y que han tomado la decisión de buscar un entorno más amigable, más alejado de este tipo de incidentes y finalmente nos damos cuenta de una cosa, que la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas para llegar a lugares tales como Curacaví, cuyo gran patrimonio es la tranquilidad y la poca incidencia de delitos”.

Respecto a la dotación policial, el alcalde mencionó que dado el tamaño que tiene la comuna, “Curacaví tiene una dotación de carabineros que es absolutamente insuficiente”, enfatizando que además “hay una serie de restricciones administrativas que inhiben la posibilidad que este alcalde pueda ampliar la contratación de inspectores municipales con facilidad”.

Es así como menciona que se sigue operando con la misma cantidad de inspectores desde hace dos o tres años.

El alcalde además cuestionó la dotación policial asignada a la zona, señalando que cuando ocurren eventos en Santiago, estos son trasladados en apoyo, disminuyendo aún más la cantidad de Carabineros en la comuna.

“Muchas personas vienen el fin de semana a nuestra comuna, y esos fines de semana la única fuerza policial que tiene Curacaví a su disposición es uno o dos radiopatrullas, que completamente de manera racional, analizado de esa forma, es insuficiente para poder dotar de seguridad a los vecinos”, añadió.

Finalmente el alcalde señaló que han presentado una querella criminal contra quienes resulten responsables del crimen ocurrido.

Más sobre:CarabinerosPolicialAlcaldeCuracavíChristian Hernández

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE
Chile

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM
Negocios

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud
Tendencias

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU, según un documento judicial

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?
Mundo

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones