Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

El alcalde de la comuna de Curacaví, Christian Hernández, denunció durante la mañana de este miércoles la falta de personal policial en la comuna a la vez que señaló que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”.

En conversación con Radio Agricultura es que el edil ser refirió al crimen ocurrido durante la madrugada del martes, donde un hombre murió tras ser atropellado por un grupo de delincuentes, los cuales le sustrajeron su vehículo y que según se sospecha días antes habían robado su domicilio.

“Lo de ayer es completamente excepcional en el sentido de la conducta delictual”, señaló el alcalde agregando que “el ensañamiento del que hemos sido testigos respecto de esta banda que cinco días atrás entra a la casa, hurta algunos enseres, se lleva las llaves del vehículo, pero retorna la madrugada de ayer. Y luego de esperar la visita de Carabineros, vuelve a atacar. Es lo que nos tiene inmensamente preocupados y que cambia la forma en que la percepción de la ciudadanía de la comunidad Curacaví percibe la seguridad”.

Según explicó Hernández, “gran parte de nuestros vecinos de los habitantes de la comuna son personas que vivían en la gran ciudad y que han tomado la decisión de buscar un entorno más amigable, más alejado de este tipo de incidentes y finalmente nos damos cuenta de una cosa, que la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas para llegar a lugares tales como Curacaví, cuyo gran patrimonio es la tranquilidad y la poca incidencia de delitos”.

Respecto a la dotación policial, el alcalde mencionó que dado el tamaño que tiene la comuna, “Curacaví tiene una dotación de carabineros que es absolutamente insuficiente”, enfatizando que además “hay una serie de restricciones administrativas que inhiben la posibilidad que este alcalde pueda ampliar la contratación de inspectores municipales con facilidad”.

Es así como menciona que se sigue operando con la misma cantidad de inspectores desde hace dos o tres años.

El alcalde además cuestionó la dotación policial asignada a la zona, señalando que cuando ocurren eventos en Santiago, estos son trasladados en apoyo, disminuyendo aún más la cantidad de Carabineros en la comuna.

“Muchas personas vienen el fin de semana a nuestra comuna, y esos fines de semana la única fuerza policial que tiene Curacaví a su disposición es uno o dos radiopatrullas, que completamente de manera racional, analizado de esa forma, es insuficiente para poder dotar de seguridad a los vecinos”, añadió.

Finalmente el alcalde señaló que han presentado una querella criminal contra quienes resulten responsables del crimen ocurrido.