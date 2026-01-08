Alcalde de El Quisco anuncia acciones ante la fiscalía contra veraneantes que sacaron tiburón del mar para sacarse selfies

José Jofré, alcalde de El Quisco, abordó esta tarde la indignante situación que ocurrió en la playa Los Corsarios de su comuna, luego de que un grupo de veraneantes sacara un tiburón mako -especie protegida- del mar para tomarse fotos y pasearse con el animal vivo en brazos por la playa.

Denunciado por el matinal Mucho Gusto, el registro del hecho se viralizó rápidamente, causando gran indignación de parte de la ciudadanía. Según consignó el canal, tras el transcurso de las horas el animal nunca fue devuelto al mar y hasta el momento se desconoce qué sucedió con el ejemplar y quiénes fueron los responsables.

Consultado al respecto, el alcalde de la comuna manifestó su rechazo a la situación, indicando a su vez que están investigando quienes sacaron al animal de su hábitat.

“La irresponsabilidad de esa gente que no tiene cultura, que no cuida nada. Ya basta”, señaló. “Nosotros estamos recuperando las playas para las familias (...) siempre ha pasado que han varado ballenas, cachalotes, lobos marinos”.

Y si bien también ha ocurrido con este tipo de tiburones, sostiene, “no es para que ellos lleguen y hagan una exhibición”.

“Ese tipo de gente es la que uno no quiere, porque no están entendiendo nada de cuidar el medio ambiente, de cuidar el ecosistema”, sentenció. “Nosotros con los pescadores trabajamos, le ponemos un profesional biólogo marino que les está enseñando, y a esta gente (los veraneantes que sacaron al tiburón) les da lo mismo”.

En esta línea, el alcalde advirtió que en la zona tienen más de 300 puntos de cámara de vigilancia, por lo que esperan encontrar a los responsables.

“Le vamos a hacer seguimiento a esta gente, ojalá las podamos pillar para que haya un tema ejemplificador, para poder llegar a ellos. Ya basta, esta gente echa a perder lo que tiene que ser de un verano”, indicó.

Asimismo, sostuvo que seguirán con la investigación.

“Estamos buscando los mecanismos y vamos a entregar a la Fiscalía, a quien corresponda, todos estos antecedentes para poder llegar ojalá rápido a esta persona para que ya nunca más suceda ”, señaló.

“Yo he estado y hemos mostrado imágenes de otras playas cuando aparecen delfines acá en nuestro país, que también es muy poco usual, y la felicidad que eso provoca en las personas que lo ven, en los niños, o cuando aparece un lobito marino, cualquier otro animal marino, qué lindo que es, por eso que me molesta mucho lo que vemos acá, porque no es la primera vez que vemos que hay turistas, bañistas, veraneantes, personas que sacan a los animales de su hábitat, que los agreden, que les hacen daño”, sentenció.