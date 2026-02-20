“Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión
"Se anunció que durante el día, pensando en que quedan todavía algunas horas de peritaje y otras situaciones que están sucediendo ahí, pero que son distintas a la evaluación del daño estructural, debiese reabrirse la ruta”, indicó.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, informó este viernes que no hay daño estructural en la Autopista Central, el lugar en el que, tras una colisión, explotó la carga de un camión de gas. Por ende, una vez que se ejecuten las pericias, podría reabrirse la ruta.
Hasta ahora, las cifras oficiales entregadas por las autoridades dan cuenta de cuatro personas fallecidas y 17 que tuvieron que ser hospitalizadas. De esas últimas, cinco se encuentran en riesgo vital.
En conversación con radio Agricultura, el jefe comunal informó que “se hicieron ya las evaluaciones de los eventuales daños estructurales y eso estaría descartado. Por lo tanto, se anunció que durante el día, pensando en que quedan todavía algunas horas de peritaje y otras situaciones que están sucediendo ahí, pero que son distintas a la evaluación del daño estructural, debiese reabrirse la ruta”.
Por otra parte, Castro relató que aún hay personas tratando de averiguar si sus familiares estuvieron involucrados en el accidente. Adicionalmente, reveló que en un principio los equipos de emergencia fueron informados sobre un incendio en una de las industrias y que al llegar, “era una situación absolutamente dantesca, con múltiples focos además”.
“Habían focos de fuego en una empresa hacia el sur, otra empresa que estaba hacia el norte, otro lugar que era donde se instalaba el paisajismo de la autopista, otro lugar que era este aparcadero de vehículos, y en todos esos lugares, de manera múltiple, habían situaciones que atender”, comentó.
De todas maneras, destacó que hubo una articulación de los equipos de respuesta “que funcionó muy bien, incluso a pesar de toda la incertidumbre”.
Sobre el llamado que recibió ayer del Presidente Gabriel Boric, acotó que éste tuvo como fin conocer de primera fuente los detalles de la emergencia.
