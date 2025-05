Alcalde de San Pedro de la Paz critica la gestión en seguridad tras balacera: “Me rindo, no se puede trabajar con el gobierno”

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer (Evópoli) tuvo fuertes reproches a la administación central tras la balacera que ocurrió este jueves al interior del colegio Nuevos Horizontes. Hasta ahora, hay un adolescente 17 años detenido y tres estudiantes baleados.

El ataque movilizó hasta a la zona a los ministros de Educación, Nicolás Cataldo y a su par subrogante de la cartera de Seguridad, Rafael Collado, quienes sostuvieron una reunión con autoridades policiales y la Delegación Presidencial del Biobío. Sin embargo, el despliegue fue criticado por el jefe comunal, que acusó ser excluido de la reunión.

Spoerer replicó el reclamo este viernes en conversación con Radio Universo: “Con el gobierno realmente me rindo, no se puede trabajar”.

El alcalde explicó que desde hace varios meses que exige medidas concretas para controlar las balaceras en centros asistenciales, y que esta vez, se extendieron a un colegio.

En esa línea, Spoerer detalló que tras distintas reuniones para solicitar que la comuna sea incluida en el Plan Calles sin Violencia, la respuesta fue negativa.

“Nos dijeron que la comuna no contaba con los índices de peligrosidad para justificar la incorporación a este programa. Y yo les pregunté, bueno, pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto se dé? No supieron responderme mucho, sí quedó el subsecretario comprometido para viajar en febrero, lo que no ocurrió, hasta el día de hoy, después de asumido de ministro (Cordero). El delegado me indicó que se nos debía incorporar, por lo menos, en las mesas de trabajo, no propiamente tal, a la comuna en el plan, lo que hasta el día de hoy no ocurre", lamentó.

Y añadió: “Si no nos van a potenciar los programas de gobierno, perfecto, con ellos ya no hay nada más que hacer, yo voy a tener que recurrir al gobierno regional para aumentar nuestra dotación de carabineros, para hacer más rondas, para generar más presencia policial en el territorio”.

Respecto a la idea de instalar detector de metales en colegios, el alcalde respondió: “Por lo que vi ayer, sobre todo para lo necesario de entregar seguridad al cuerpo docente, yo creo que sí, hoy en día es una medida que se justifica“.