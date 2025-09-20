Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Este sábado, el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, entregó sus descargos luego de ser detenido conduciendo un vehículo municipal en estado de ebriedad.

A través de Instagram, el jefe comunal comentó: “Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”.

“ No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné ”, añadió, al mismo tiempo que descartó haber intentado huir.

“ No me arranqué , asumí el error como corresponde. Estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho”, cerró.

El incidente se registró durante la tarde del viernes 19 de septiembre. Carabineros fue alertado sobre la presencia de un vehículo circulando a alta velocidad, que adelantaba imprudentemente a otros vehículos.

En ese contexto, el conductor del automóvil intentó evadir el control de funcionarios del retén La Huerta. Sin embargo, terminó por ser detenido en el sector de La Cuesta Colorada, en Hualañé, Región del Maule.

Tras ello, se le realizó la prueba de alcotest, dando como resultado 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre; y, además, se confirmó que se trataba del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera.

La Fiscalía del Maule formalizó al jefe comunal, por el delito de manejo en estado de ebriedad. En ese contexto, se le requirió la licencia de conducir, se le dejó con arraigo y se establecieron 3 meses para el desarrollo de la investigación.