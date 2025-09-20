Detienen a alcalde de Vichuquén por conducir en estado de ebriedad y evadir control policial

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), fue detenido tras conducir ebrio un vehículo municipal y fugarse de un control policial.

El incidente se produjo la tarde del viernes 19 de septiembre, cuando Carabineros fueron alertados por un vehículo que manejaba en alta velocidad, adelantando imprudentemente a otros autos.

En ese sentido, el jefe comunal intentó evadir a los funcionarios, del retén La Huerta, siendo detenido en el sector de La Cuesta Colorada, en la comuna de Hualañé.

La prueba de alcotest realizada en el lugar arrojó un resultado de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente el límite legal de 0,8 gramos.

Rivera será formalizado en las próximas horas, y según informó el fiscal jefe (s) de Licantén Jaime Rojas, se solicitará arraigo nacional y la retención de su licencia de conducir.