Nacional

Alcaldesa de Las Condes condena agresión que dejó a carabinero en estado de gravedad

Si bien San Martín afirmó que han logrado recopilar información sobre el hecho, sostuvo que ésta ha sido entregada al Ministerio Público y evitó entregar más detalles al respecto.

Paz Rubio 
Paz Rubio
La alcaldesa Catalina San Martín.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (Ind.-Evópoli), se refirió el viernes a la agresión de la que fue víctima un carabinero durante una fiscalización el pasado jueves en esa comuna.

Según informó la institución policial, el sargento segundo intentó hacerle un control de identidad a un sujeto que estaba bebiendo alcohol en las cercanías del Parque Padre Hurtado. Sin embargo, éste se habría negado y luego huido a su domicilio, desde donde le lanzó un ladrillo al funcionario policial.

En respuesta, el cabo primero que lo acompañaba disparó su arma de servicio e hirió al individuo en una de sus piernas. El sargento segundo que fue herido se mantuvo en estado crítico hasta ayer, que logró estabilizarse.

Una vez finalizada la Parada Militar, la jefa comunal de Las Condes fue consultada por la Meganoticias sobre la agresión. “Es tremendamente grave lo que ocurrió. Es una situación que lamentamos profundamente. Atacar un carabinero es atacar el alma de Chile, sobre todo en estas fiestas donde Carabineros está desplegado 24-7 para protegernos en estas fiestas patrias, que ocurra esto en la comuna de Las Condes, sin duda alguna, un golpe terrible", dijo.

“Hemos dispuesto para la Fiscalía, también para Carabineros, todo lo que necesiten para seguir adelante con la investigación y para que el responsable pague como corresponde. Esto no se puede permitir. La comuna de Las Condes hace un trabajo maravilloso gracias a sus vecinos, con nuestros inspectores municipales. Necesitamos que las policías estén tranquilas, estén haciendo su trabajo de buena manera. Así que, por nuestra parte, como municipio de Las Condes, 100% disponibles para apoyar en todo lo que Carabineros necesite y, por supuesto, a la familia también”, añadió.

Al ser consultada sobre la información que maneja el municipio sobre el caso, San Martín contestó: “Toda la información que nosotros hemos obtenido se la estamos entregando directamente a Fiscalía y a Carabineros, igual que las imágenes. Esta situación es grave, esta situación sobre todo nos golpea muy fuertemente en estas fiestas donde estamos celebrando en familia. Y todo lo que hemos podido recopilar ha sido entregado ya a las autoridades por nuestra parte. Nos mantenemos en reserva, por supuesto, porque entendemos también la gravedad de los hechos y queremos proteger también la integridad del carabinero”.

