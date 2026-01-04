Alerta por tormentas eléctricas en el norte: la Alta de Bolivia activa lluvias y chubascos en zonas cordilleranas

Las condiciones meteorológicas en el norte de Chile continúan marcadas por los efectos de la Alta de Bolivia, fenómeno atmosférico que durante el verano austral suele provocar precipitaciones convectivas y tormentas eléctricas en zonas cordilleranas y del Altiplano.

Según los pronósticos, durante la tarde de este domingo 4 de enero, con posible extensión hacia la noche y la madrugada, se esperan chubascos aislados y probables tormentas eléctricas en localidades como Visviri, Arica y Putre, en la Región de Arica y Parinacota. El mismo escenario se prevé para Colchane, en la región de Tarapacá.

Ante este escenario, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, la cual afectará específicamente al tramo norte de la cordillera en la Región de Arica y Parinacota.

La medida estará vigente desde la tarde hasta la noche de este domingo 04 de enero, periodo en el que se espera una mayor inestabilidad atmosférica, con eventos eléctricos que podrían presentarse de manera intermitente y localizada.

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había decretado alerta temprana preventiva para la Provincia de Parinacota y la comuna de Camarones por posibles tormentas eléctricas y precipitaciones en zonas cordilleranas y precordilleranas, medida que rige desde el viernes 02 hasta el martes 06 de enero.

Qué es la Alta de Bolivia y por qué provoca lluvias

La Alta de Bolivia es un sistema anticiclónico en niveles altos de la atmósfera, ubicado en la troposfera, que domina el clima de gran parte de Sudamérica durante el verano austral. Este sistema genera un patrón de vientos que transporta humedad desde la Amazonía hacia el Altiplano y regiones adyacentes.

Como resultado, se produce un aumento de la convección atmosférica, favoreciendo la formación de lluvias estivales, chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en zonas del Altiplano, el norte de Chile, así como en países como Paraguay y Brasil.

Este fenómeno forma parte del llamado monzón sudamericano, clave en el régimen de precipitaciones de la temporada estival.

Si bien las precipitaciones suelen ser de carácter localizado, las autoridades recomiendan precaución ante la posibilidad de descargas eléctricas, especialmente en sectores rurales y cordilleranos.