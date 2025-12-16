Alerta roja en San Pedro de Melipilla por incendio forestal: fuego arrasó con al menos tres viviendas

Al menos tres viviendas fueron arrasadas por un incendio forestal que mantiene bajo alerta roja comunal a San Pedro, en la Provincia de Melipilla.

El incendio se desarrolla en la zona de Quilamuta, cercano a sectores poblados, afectando una superficie de 450 hectáreas.

El municipio señaló que la alerta roja comunal se mantiene vigente debido a las condiciones climáticas extremas que persisten en la zona.

Unos 150 voluntarios de Bomberos se desplegaron en los trabajos de emergencia.

El fuego se detectó cerca de las 15.00 horas de este lunes.

La situación obligó a evacuar el sector Las Canteras durante la noche y activar la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Los cuerpos de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Alhué, Santo Domingo, Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peñaflor-Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talagante y Tiltil, llegaron a la zona.

Trabajan, además seis brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Autoridades se han mantenido monitoreando las labores.

El delegado presidencial provincial de Melipilla, Bastián Alarcón, explicó durante la mañana de este martes que el fuego se ubica entre una zona rural y una zona de viviendas.

“Vamos a lanzar ahora el helicóptero de reconocimiento para evaluar cuál es la actualización de los lugares más afectados y por dónde nos vamos a desplegar con las diferentes unidades, tanto aéreas como terrestres”, indicó el delegado.

Por su parte, el alcalde Manuel Devia, explicó que se trata de “una emergencia tremenda”.

“Un incendio bastante grande, pero que hasta aquí se ha podido sobrellevar de buena manera gracias a todos los equipos que están desplegados en esta zona”, aseguró.