Solicitan evacuar cuatro sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal cercano a lugares habitados

Este lunes, se solicitó evacuar cuatro sectores de la comuna de San Pedro de Melipilla, en la zona poniente de la Región Metropolitana, producto de un incendio forestal, que está próximo a sectores habitados.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitieron una alerta a través de los celulares para solicitar a los habitantes de los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque que abandonen el lugar producto de la proximidad de las llamas.

El incendio denominado “Quilamuta“, se encuentra en fase de combate por parte de los organismos de emergencia.

De momento, se reporta la destrucción de cerca de 30 hectáreas de vegetación. El siniestro se desarrolla entre medio de unos cerros, donde trabajan los equipos especializados.

Senapred detalló que trabajan los bomberos de San Pedro y de Melipilla, como también cuatro brigadas terrestres, un técnico, tres aeronaves, una motoniveladora, una máquina pesada y un camión aljibe de Conaf.

Producto de la emergencia no se han reportado voluntarios de bomberos o civiles lesionados, como tampoco infraestructura dañada producto del fuego, pese a la cercanía con sectores habitados.