SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alessandri a Boric por críticas a discurso de Kast en Bruselas: para el gobierno “la ideología es más importante que la administración”

    El parlamentario UDI señaló que "“uno evidentemente sabe que tiene una línea política, que tiene un pensamiento, pero él no puede priorizar todo en ese pensamiento, él tiene además que administrar el país".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Diputado Jorge Alessandri. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jorge Alessandri, arremetió en contra del Presidente Gabriel Boric y sus declaraciones en contra del discurso del mandatario electo, José Antonio Kast, en Bruselas en contra de temas ideológicos.

    En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario sostuvo que “uno evidentemente sabe que tiene una línea política, que tiene un pensamiento, pero él no puede priorizar todo en ese pensamiento, él tiene además que administrar el país. Por lo tanto, en un gobierno en que hemos visto que la ideología es más importante que la administración es en el gobierno actual".

    “Yo creo que los presidentes tienen derecho a decir la visión cultural, la visión ideológica que tienen para un país, pero por lo primero por lo que los vamos a juzgar es por cómo administran de forma eficiente y solucionan los problemas", agregó Alessandri.

    Adicionalmente, señaló que “en el caso de la reconstrucción de las casas de Valparaíso, las listas de espera, de la educación, yo siento que no podemos caer en ese error que cayó el presidente Boric de ser 99% ideología y muy poquito centrado en la eficiencia y en la administración”.

    En el marco de la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Presidente, quien se había mantenido neutral sobre la gira de Kast en Europa, cuestionó el discurso del mandatario electo en Bruselas en contra de las consignas de izquierda a las que denominó “ismos” (feminismo, ambientalismo, etc).

    "Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural“, señaló Boric en aquella instancia.

    En esta misma línea, el Presidente responsabilizó a la UDI de frenar el proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”, apuntó.

    Ante esto, Alessandri reiteró los cuestionamientos en contra del proyecto y señaló que aún tiene errores. “Mal informado al Presidente o deliberadamente mintiendo (...) Lo importante es que la ley salga bien, no como la ley de la tómbola en los colegios, no como el fin de los particulares subvencionados, no como la reforma tributaria de Bachelet. Una mala ley puede hacer daño durante 20 o 30 años”, señaló.

    Más sobre:Jorge AlessandriGabriel BoricJosé Antonio KastUnión Democrática IndependienteUDIBruselas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Millicom se queda con Telefónica en Chile

    Cerrar brechas energéticas

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Lo más leído

    1.
    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    2.
    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    3.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    4.
    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    5.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Servicios

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa
    Chile

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Millicom se queda con Telefónica en Chile
    Negocios

    Millicom se queda con Telefónica en Chile

    Cerrar brechas energéticas

    Coca-Cola Company decepciona por sus ingresos al último trimestre y por sus proyecciones para 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera

    Cristiano Ronaldo vs. Arabia Saudita: los detalles de la “huelga” de CR7 contra el modelo de negocios del PIF

    Neven Ilic sale en defensa de Natalia Duco: “Cometió un tremendo error, pero pagó”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin
    Cultura y entretención

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami
    Mundo

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Las autoridades de Gaza cifran en más de 585 los muertos a manos de Israel pese al alto el fuego

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl