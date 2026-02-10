Alessandri a Boric por críticas a discurso de Kast en Bruselas: para el gobierno “la ideología es más importante que la administración”

El diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jorge Alessandri, arremetió en contra del Presidente Gabriel Boric y sus declaraciones en contra del discurso del mandatario electo, José Antonio Kast, en Bruselas en contra de temas ideológicos.

En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario sostuvo que “uno evidentemente sabe que tiene una línea política, que tiene un pensamiento, pero él no puede priorizar todo en ese pensamiento, él tiene además que administrar el país. Por lo tanto, en un gobierno en que hemos visto que la ideología es más importante que la administración es en el gobierno actual".

“Yo creo que los presidentes tienen derecho a decir la visión cultural, la visión ideológica que tienen para un país, pero por lo primero por lo que los vamos a juzgar es por cómo administran de forma eficiente y solucionan los problemas" , agregó Alessandri.

Adicionalmente, señaló que “en el caso de la reconstrucción de las casas de Valparaíso, las listas de espera, de la educación, yo siento que no podemos caer en ese error que cayó el presidente Boric de ser 99% ideología y muy poquito centrado en la eficiencia y en la administración”.

En el marco de la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Presidente, quien se había mantenido neutral sobre la gira de Kast en Europa, cuestionó el discurso del mandatario electo en Bruselas en contra de las consignas de izquierda a las que denominó “ismos” (feminismo, ambientalismo, etc).

"Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural“, señaló Boric en aquella instancia.

En esta misma línea, el Presidente responsabilizó a la UDI de frenar el proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”, apuntó.

Ante esto, Alessandri reiteró los cuestionamientos en contra del proyecto y señaló que aún tiene errores. “Mal informado al Presidente o deliberadamente mintiendo (...) Lo importante es que la ley salga bien, no como la ley de la tómbola en los colegios, no como el fin de los particulares subvencionados, no como la reforma tributaria de Bachelet. Una mala ley puede hacer daño durante 20 o 30 años”, señaló.