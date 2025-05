Álex Matute Johns envía carta a familiares de María Ercira Contreras: “Acompañamos su sufrimiento con respeto y esperanza”

Este domingo se conoció que Álex Matute Johns, el hermano de Jorge Matute Johns, envío una carta a la familia de María Ercira Contreras, quien lleva más de un año desaparecida.

En el marco del Día de la Madre, Matute indicó que “al cumplirse un año desde la desaparición de María Ercira, queremos expresar nuestra profunda solidaridad con ustedes”.

“Lamentamos profundamente la dolorosa incertidumbre que han estado atravesando desde su ausencia y acompañamos su sufrimiento con respeto y esperanza”, continuó el abogado.

Agregó que “sabemos que no hay consuelo posible cuando falta una madre, y menos aún cuando no se tiene claridad sobre lo ocurrido. Con el paso de los días, es natural que las esperanzas se vayan desvaneciendo, pero ese dolor no debe significar dejar de luchar por conocer la verdad y exigir justicia”.

Matute Johns señaló que “entendemos el dolor de la familia de María Ercira y de tantas otras familias que día a día pierden a sus seres queridos en situaciones de violencia”.

“(...) nuevamente hacemos un fuerte llamado a las diversas autoridades de nuestro país a dejar de lado las ideologías, poner a las personas en el centro de toda acción y a fortalecer la respuesta institucional y evitando que historias como la de María Ercira y tantas otras se repitan", indicó en la carta.