Allanamientos simultáneos en 25 domicilios culminan con más de 10 detenidos por tráfico de drogas en Rancagua

Un masivo operativo llevó adelante la Fiscalía de Rancagua con equipos del OS7 de Carabineros, donde allanaron 25 domicilios en la población Manuel Rodríguez, en búsqueda de bandas rivales dedicadas al tráfico de drogas.

El fiscal regional, Aquiles Cubillos, explicó que hace cerca de un año se ha estado “trabajando en todo el sector nororiente de la ciudad de Rancagua, en diversas investigaciones de tráfico de drogas“.

Además, en el sector de los allanamientos se registró un homicidio la semana pasada, el hecho está “vinculado a disputas de tráfico de drogas en este sector”, afirmó el persecutor.

“Por tanto, nuestra investigación en definitiva obedece a sacar blancos que están operando en esta zona fuertemente, los cuales también poseen armas de fuego y obviamente comercian y tienen acá disputas territoriales por tráfico de drogas”, sostuvo.

Desde Carabineros, el comandante Luis Rebolledo, de la Prefectura Cachapoal, explicó que la víctima fatal “era un individuo que fue baleado en este sector. Mantenía antecedentes delictuales y su funeral se realizó con relativa calma pero con una evaluación de riesgo por parte de la Delegación Presidencial ”.

Por este hecho hay al menos 10 detenidos. También se incautó droga, municiones y armas de fuego. El comandante Rebolledo explicó que además de los allanamientos en Rancagua, se efectuaron ordenes de entrada y registro en Machalí.