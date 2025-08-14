SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Alrededor de 20 mujeres fueron rescatadas de una red transnacional de trata de personas que opera en Antofagasta

El procedimiento permitió la detención de 22 sujetos y la incautación de $86 millones en efectivo, además del congelamiento de 87 cuentas bancarias.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

Tras un año de investigación, alrededor de veinte mujeres fueron rescatadas de una organización transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual que opera en el norte del país, particularmente en Antofagasta.

Las víctimas, todas ciudadanas extranjeras, fueron liberadas de sus captores durante un procedimiento que realizó la unidad de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta en conjunto con la Policía de Investigaciones.

Ahora las mujeres se encuentran bajo resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

En medio del operativo lograron detener a 22 sujetos que pertenecían a la red de explotación, mayormente identificados como ciudadanos colombianos y venezolanos.

La banda manejaba grandes sumas de dinero, que constató la PDI en el procedimiento con la incautación de $86 millones en efectivo y $542 millones en bienes como vehículos, joyas y aparatos electrónicos.

Como parte de las diligencias se ordenó el congelamiento de 87 cuentas bancarias y la prohibición de enajenamiento de 1 vivienda y varios vehículos.

El fiscal Juan Castro Bekios resaltó que el operativo también permitió desmantelar negocios clandestinos que funcionaban en diversas zonas residenciales de la ciudad.

Y resaltó que para la investigación utilizaron “todas las técnicas que permite la legislación, tanto para la acreditación de los delitos vinculados a la trata de personas, como también diligencias que dicen relación con la averiguación de las ganancias ilícitas o el patrimonio de estas organizaciones criminales”.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, destacó que la incautación de grandes cantidades de dinero y bienes, golpea a estas organizaciones “donde más les duele”.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, quien encabezó los allanamientos, explicó que la operación es el resultado de una investigación de largo aliento, donde se abordó el fenómeno de la trata de personas, asociación para la trata de personas y el enriquecimiento patrimonial de estas organizaciones.

“Quiero destacar que durante esta investigación se utilizaron todas las técnicas que permite nuestra legislación, tanto para la acreditación de los delitos vinculados a la trata de personas, como también diligencias investigativas que dicen relación con la averiguación de las ganancias ilícitas o el patrimonio de estas organizaciones criminales, que es efectivamente uno de los objetivos que tiene, tanto el Ministerio Público como la PDI, a la hora de investigar fenómenos de crimen organizado”, señaló.

Más sobre:PDIAntofagastaTrta de personas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Corte confirma absolución de carabinero imputado de apremios ilegítimos por lesión ocular de camarógrafo en protesta

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén
Chile

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior
Negocios

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Arsenal por la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México
Mundo

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi