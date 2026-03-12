SUSCRÍBETE
    Nacional

    Amarrado de manos y con una lesión en la cabeza: Lo que se sabe del violento ataque que sufrió el exconvencional Rodrigo Rojas Vade

    Rojas Vade fue encontrado a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, con diversas lesiones.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    En horas de la noche es que fue encontrado herido de gravedad el exconvencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade.

    Vade que se encuentra en estado de gravedad y en riesgo vital, fue encontrado a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78.

    Según detalló la fiscal ECOH, Patricia Suazo, este se encontraba amarrado en sus manos, atado, botado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones”.

    Lo que se sabe de los hechos

    Todo inició alrededor de las 23:50 horas, cuando Carabineros recibió un llamado efectuado por un particular, respecto a un vehículo que se encontraba abandonado en la vía con una persona inconsciente a uno de sus costados.

    Al llegar personal de Carabineros al lugar, es que se constata la situación, identificando que el hombre mantenía una lesión en su cabeza. Tras esto, es que fue trasladado hasta el Hospital de Melipilla, donde se confirmó de acuerdo al parte médico que su condición es de extrema gravedad con riesgo vital.

    Rojas Vade habría salido desde la casa de sus padres en la localidad de Pomaire, en el automóvil de su hermana alrededor de las 22:00 horas con el fin de comprar en un negocio. Tras esto es que se le pierde el rastro hasta que es encontrado a un costado de la Ruta 78.

    “Esta persona mantiene lesiones contusas en su cabeza”, detalló el Subprefecto Hassel Barrientos, Jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, añadiendo que se encuentra en un estado de coma inducido, y que “es probable que sea trasladado a otro centro asistencial en la Región Metropolitana”.

    El funcionario policial además se refirió a escritos que habrían dejado los atacantes en el cuerpo de Rojas Vade, mencionando que “existen antecedentes, pero esto es todo un proceso que está en curso hay que entender que en estos momentos lo más importante es su condición de salud”, enfatizando que “esos otros antecedentes se van a confirmar una vez que él salga de su condición de trama grave”.

    En la misma línea, sobre si el exconvencional habría sido rociado con bencina, el subprefecto de la PDI expresó que “hay peritajes que están en curso respecto a los distintos elementos que se encontraban en el interior del vehículo y no podemos especificar qué tipo de elementos son mientras no tengamos los resultados de los peritajes respectivos”.

    Respecto a las hipótesis que se manejan tras el ataque y si este tendría un móvil político, el jefe de la BIPE señaló que “hay varias hipótesis que están al momento en curso no obstante no podemos identificar alguna aún porque hay muchos peritajes que aún están en curso”.

