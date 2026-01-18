Amcordi sesionará este lunes en Mulchén para coordinar ayuda a damnificados por incendios en el Biobío

La Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi) acordó realizar este lunes una sesión especial en la comuna de Mulchén, en la región del Biobío, para coordinar la llegada de ayuda a los damnificados por los incendios forestales en el Biobío.

Desde la Amcordi detallan que la sesión se iniciaría alrededor de las 11:00 horas y tendría como objeto coordinar el despliegue de maquinaria pesada y equipos de emergencia hacia las zonas más afectadas, junto con la gestión de centros de acopio provinciales.

“Hemos decidido juntarnos mañana en Mulchén para ver de qué forma somos solidarios y podemos ayudar a las comunas más afectadas, como Penco, por ejemplo, que da mucha pena y coraje ver las imágenes de lo mal que lo están pasando. Como somos los chilenos, unidos, nos vamos a parar entre todos”, señaló el alcalde de Quilaco y presidente de la Amcordi, Pablo Urrutia.

Por otro lado, Urrutia señaló que se encargó al jefe comunal de Alto Biobío representar a la asociación de municipios en la reunión que sostendrá el Presidente Gabriel Boric con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, para la coordinación de la entrega de ayuda material.

“Nuestro centro de acopio estará en el gimnasio municipal de Quilaco. Necesitamos kits de aseo, cajas de mercadería, agua para Bomberos y carpas. También evaluaremos qué maquinaria podemos prestar a los municipios siniestrados”, explicó.

Además de lo anterior, el alcalde de Mulchén , José Miguel Muñoz, señaló que tras una reunión con el delegado provincial del Biobío, Javier Fuchslocher, se estableció a la mencionada comuna como el punto de encuentro estratégico para la coordinación de ayuda.

“Hemos tenido un triste despertar por lo que ocurre en la región. Mañana nos reuniremos todos los municipios que convoca la Amcordi para ver cómo vamos en ayuda. Por nuestra parte, he convocado a Emergencia Municipal y a partir de hoy tenemos abierta la Sala de la Cultura para recopilar alimentos no perecibles, comida para mascotas, agua, útiles de aseo y pañales”, detalló el alcalde Muñoz.

En ese sentido, se establecieron en Quilaco y Mulchén los siguientes centros de acopio: