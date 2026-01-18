SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Amcordi sesionará este lunes en Mulchén para coordinar ayuda a damnificados por incendios en el Biobío

    El presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos, Pablo Urrutia, señaló que "como somos los chilenos, unidos, nos vamos a parar entre todos".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Amcordi sesionará este lunes en Mulchén para coordinar ayuda a damnificados por incendios en el Biobío Municipalidad de Quilaco

    La Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi) acordó realizar este lunes una sesión especial en la comuna de Mulchén, en la región del Biobío, para coordinar la llegada de ayuda a los damnificados por los incendios forestales en el Biobío.

    Desde la Amcordi detallan que la sesión se iniciaría alrededor de las 11:00 horas y tendría como objeto coordinar el despliegue de maquinaria pesada y equipos de emergencia hacia las zonas más afectadas, junto con la gestión de centros de acopio provinciales.

    “Hemos decidido juntarnos mañana en Mulchén para ver de qué forma somos solidarios y podemos ayudar a las comunas más afectadas, como Penco, por ejemplo, que da mucha pena y coraje ver las imágenes de lo mal que lo están pasando. Como somos los chilenos, unidos, nos vamos a parar entre todos”, señaló el alcalde de Quilaco y presidente de la Amcordi, Pablo Urrutia.

    Por otro lado, Urrutia señaló que se encargó al jefe comunal de Alto Biobío representar a la asociación de municipios en la reunión que sostendrá el Presidente Gabriel Boric con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, para la coordinación de la entrega de ayuda material.

    “Nuestro centro de acopio estará en el gimnasio municipal de Quilaco. Necesitamos kits de aseo, cajas de mercadería, agua para Bomberos y carpas. También evaluaremos qué maquinaria podemos prestar a los municipios siniestrados”, explicó.

    Además de lo anterior, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, señaló que tras una reunión con el delegado provincial del Biobío, Javier Fuchslocher, se estableció a la mencionada comuna como el punto de encuentro estratégico para la coordinación de ayuda.

    “Hemos tenido un triste despertar por lo que ocurre en la región. Mañana nos reuniremos todos los municipios que convoca la Amcordi para ver cómo vamos en ayuda. Por nuestra parte, he convocado a Emergencia Municipal y a partir de hoy tenemos abierta la Sala de la Cultura para recopilar alimentos no perecibles, comida para mascotas, agua, útiles de aseo y pañales”, detalló el alcalde Muñoz.

    En ese sentido, se establecieron en Quilaco y Mulchén los siguientes centros de acopio:

    • Quilaco: Gimnasio Municipal.
    • Mulchén: Sala de la Cultura (Abierto hasta las 22:00 hrs.).

    Lee también:

    Más sobre:Incendio forestalesAmcordiPablo UrrutiaJosé Miguel MuñozCentros de acopioMulchénAlto BiobíoBiobíoQuilaco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Boric establece enlaces permanentes del gobierno en Ñuble y Biobío para enfrentar los incendios y anuncia reunión con Kast

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora”

    Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    Lo más leído

    1.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    2.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    3.
    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    4.
    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    5.
    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío
    Chile

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians
    El Deportivo

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”