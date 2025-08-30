SUSCRÍBETE
Nacional

Amplían detención de Crazy Nach, acusado de homicidios en San Pedro de la Paz y en Lota

Marcelo González Campos es acusado de la muerte de Paola Makarena Riveros tras un altercado vial y de un adolescente de 17 años, ocurrido en febrero de 2024.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
El momento de la detención del sujeto conocido como el "Crazy Nach".

Este sábado, en la audiencia del control de detención de Marcelo González Campos (20), conocido como Crazy Nach, se solicitó la ampliación de su detención, a la espera de reunir más antecedentes para la audiencia de formalización.

El sujeto, detenido ayer en la comuna de Los Álamos, mantenía una orden de detención vigente por otro hecho de sangre ocurrido en febrero del año pasado, en Lota, cuando atacó a un adolescente de 17 años, el que recibió al menos 22 impactos balísticos.

Con todo, el individuo era buscado por su vinculación a bandas dedicadas al tráfico de drogas, pero su búsqueda se intensificó luego de que las diligencias investigativas lo vincularan en calidad de autor en el homicidio de Paola Riveros (33) la mujer contra quien habría disparado tras un altercado vial en San Pedro de la Paz, ocurrido el 17 de agosto.

La Fiscalía anticipó previamente que solicitaría la ampliación de la detención del imputado por este último crimen.

Por lo anterior, se determinó que el acusado enfrente a la justicia el próximo martes 2 de septiembre, a contar de las 15 horas, acusado de dos homicidios ocurrido en la Región del Biobío.

El fiscal Felipe Calabrano explicó previamente que el aprehendido “estaba con una orden de detención por un homicidio que ocurrió el 29 de mayo en Lota, el año pasado”.

“Los antecedentes que hay de esta persona, es que habría participado en el homicidio de Makarena -como era conocida la víctima fatal- el 17 de agosto pasado, de manera directa”, agregó el persecutor.

