Amplían detención de presunto autor de homicidio de hombre de 27 años en Talca

La tarde de este domingo, se determinó ampliar hasta el próximo martes 4 de noviembre, a las 10.30 horas, la detención del principal sospechoso del homicidio de un hombre 27 años en Talca, Región del Maule.

Según informó la Fiscalía Regional del Maule, entre los detalles del caso se investiga la participación de más imputados en el delito.

Autor de homicidio en la comuna de #Maule será formalizado el martes a las 10:30 hrs tras ampliación de la detención solicitada por la @FiscaliaMaule

Antecedentes del caso

La tarde de este sábado, un joven de 27 años de edad fue atacado por dos sujetos con armas de fuego al interior de su domicilio, en el acto la víctima sufrió una grave lesión de bala en el cráneo, falleciendo más tarde en el hospital de Talca, Región del Maule.

El hecho ocurrió específicamente en el sector de Maule norte, esto es, en la Villa Doña Antonia, en la zona de conurbación entre Talca y Maule.

En ese sentido, y por orden de la Fiscalía Regional del Maule, en el sitio del suceso se constituyó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), ambos de la PDI de Talca.