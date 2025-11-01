Condenan a 16 años de cárcel a sujeto que tenía más de 20 kilos de droga en su casa en Talca

El Tribunal Oral de lo Penal de Talca dictó esta semana una sentencia condenatoria en contra de un sujeto imputado por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y tenencia de cartuchos y municiones.

Según se detalló durante las audiencias, todo se remontaría al año 2023. El condenado fue detenido el pasado 1 de septiembre del mencionado año luego de ser fiscalizado en la calle 20 Oriente con 2 Norte, portando 283 gramos de clorhidrato de cocaína y 729 gramos de cannabis sativa.

Una investigación por parte del OS-7 de Carabineros llevó a que el domicilio del sujeto, ubicado en la Villa Bicentenario de Talca, fuese allanado. En aquella diligencia se encontraron 11 ladrillos de cocaína en el domicilio, además de marihuana dosificada y a granel, dinero en efectivo, un arma de fuego, cargadores y municiones.

Tras un juicio en el que el Ministerio Público presentó 20 medios de prueba, entre testimonios, documentos y peritajes, se lograron acreditar los delitos imputados.

En definitiva, Medel Hidalgo fue condenado a 10 años de cárcel efectiva por tráfico de drogas, 3 años y 1 día por porte ilegal de armas prohibidas, además de 541 días por porte de cartuchos y municiones. Una condena total de 14 años y seis meses de presidio.

“Lo relevante de este fallo es que se trata de una causa llevada a juicio por la Fiscalía local de Talca respecto a una de las incautaciones más grandes de los últimos años, en cuanto a una investigación previa, en este caso con el OS-7 de Carabineros. Se incautaron alrededor de 19 kilos de cocaína y un par de kilos de marihuana elaborada”, señaló el fiscal José Alcaino.