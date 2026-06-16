Amplían por 60 días más plazo de investigación en caso contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve

Santiago, 16 de junio de 2026. El Septimo Juzgado de Garantia de Santiago realiza audiencia para evaluar una nueva ampliacion o cierre definitivo de la investigacion por delitos sexuales en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó este martes ampliar por un plazo de 60 días más la investigación en contra de Manuel Monsalve.

“ Se pidió 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero y por tanto pedimos por tal motivo la ampliación y así accedió el tribunal”, detalló al respecto el fiscal regional Centro Norte Francisco Jacir.

El exsubsecretario de Interior está siendo actualmente investigado por el Ministerio Público por acusaciones de abuso sexual y violación en contra de una subalterna. Actualmente se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario.

Santiago, 16 de junio de 2026. El Septimo Juzgado de Garantia de Santiago realiza audiencia para evaluar una nueva ampliacion o cierre definitivo de la investigacion por delitos sexuales en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El pasado 20 de mayo tanto la defensa como el Ministerio Público solicitaron una ampliación del plazo de la investigación, ya que consideraban que todavía restaban diligencias por realizarse.

En particular, según anteriormente pudo saber La Tercera, estas diligencias estarían vinculadas a la revisión del DVR de las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico; la obtención de las conversaciones de WhatsApp de la denunciante con cercanos antes del almuerzo con Monsalve; y conseguir ubicar al garzón que los atendió aquel día.

“Tanto el Ministerio Público como la defensa interpretamos en el mismo sentido de que habían diligencias que no se alcanzaron a realizar durante esta etapa de 120 días, que requerían más tiempo. Y también estamos de acuerdo que 60 días parece un plazo razonable para poder terminarla y avanzar en ella”, añadió tras la audiencia el defensor penal público Víctor Providel, quien actualmente representa al exsubsecretario.

Por otro lado, Monsalve también espera el desarrollo de una investigación penal por irregularidades en el sumario administrativo en su contra, de la que ya desde el Ejecutivo rechazaron la posibilidad de indagar esta arista al considerar que no tienen atribuciones para dar curso a la petición.