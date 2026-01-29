Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

Tres noches ha debido pasar la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín.

Desde el lunes se desarrolla en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de la exjueza por la llamada trama bielorrusa.

Tras un receso durante el miércoles, dispuesto para que la defensa tuviese tiempo para preparar su argumentación, este jueves el abogado Jorge Valladares hizo sus descargos.

Ante la conmoción generada por el caso, el defensor de Vivanco sostuvo que se ha planteado “una precondena” para su representada que “desequilibra completamente la apreciación de los hechos”.

Por qué es investigada la exjueza

La Fiscalía de Los Lagos está pidiendo la prisión preventiva de la académica y abogada que llegó a ser vocera del máximo tribunal, imputándole delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

La indagatoria apunta a pagos que la exjueza habría recibido desde Mario Vargas y Eduardo Lagos para favorecer a una empresa que ellos representaron en un litigio con Codelco.

Julián López, abogado que representa a la empresa estatal chilena como querellante, sostuvo durante la segunda jornada de formalización que la cuprífera debió desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos por los fallos que Vivanco habría coordinado con los abogados del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM).

De acuerdo al Ministerio Público, al menos 90 millones de pesos fueron entregados a Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, luego de los fallos contra la minera.

Una de esas resoluciones tuvo lugar cuando Vivanco presidió la Tercera Sala de la Corte Suprema, al acogerse un recurso de protección del consorcio.

Llamó la atención que los magistrados accedieran a acoger un recurso de protección para resolver el conflicto civil de un privado.

La decisión fue de mayoría, por cuatro votos a favor y uno en contra, de la ministra María Cristina Gajardo. Los otros firmantes fueron Mario Carroza y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

¿Qué dijo el abogado de Vivanco?

Valladares dijo que en el caso “no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal”, planteando sus dudas sobre la aplicación por parte del ente persecutor del “principio de objetividad, que significa investigar con igual celo, no solo las circunstancias que acreditan el delito, sino aquellas también que la extingan o que atenúan la responsabilidad”.

En esa línea, el letrado cuestionó la actuación del Ministerio Público en la causa que lidera la persecutora jefe de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y apuntó al fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Me va a perdonar el comentario porque puede sonar grosero, pero evidentemente el evaluador de la fiscal designada es el fiscal nacional también (…), o sea, hay un condicionamiento jerárquico, en definitiva, para hacer esta persecución respecto de mi representada”, sostuvo.

La argumentación del abogado también apuntó contra Codelco y mencionó el atentado contra Óscar Landerretche en enero de 2017.

“Pregunte, su señoría, a todos los proveedores de Codelco, cómo son maltratados económicamente por Codelco, que incluso muchos de ellos prefieren perder la rentabilidad de un contrato con tal de seguir respondiendo a los requerimientos de la empresa. Una empresa que, por lo demás, siempre se ha gobernado a la pérdida. La única vez que Codelco logró tener un orden financiero y una programación estratégica, y por obtener utilidades, y en definitiva salió un poco del oscurantismo que parece ocurrir en su interior, todos recordamos que hubo un presidente del directorio que sufrió un atentado en su casa”, comentó el abogado.

Por ese ataque, Camilo Gajardo Escalona, catalogado como un “lobo solitario”, fue condenado a 45 años de cárcel.

Luego, el defensor recordó que el fallo en que la Suprema acogió el recurso de protección de CBM fue zanjado por cinco ministros del máximo tribunal.

“Es un voto de una sala del máximo tribunal. Yo digo, de verdad, ¿ellos escuchan lo que están diciendo? Porque, en definitiva, su señoría, cuando tenemos una persona, por mucho que haya presidido, pero son cinco, hay otros cuatro miembros del tribunal. De hecho, su señoría, en esta sentencia del 4 de julio, perdón, la redactora es el voto disidente. Estamos suponiendo que hay connivencia incluso con quien es voto disidente y que en definitiva habría ocultado todos los actos que supuestamente se habrían producido. ¿Alguien puede dudar de la honorabilidad de la ministra Gajardo? ¿Alguien? Que levante la mano. Yo no. Y para nosotros ese es un aval que respalda efectivamente la legalidad del acto jurídico procesal del que conocimos y por el cual nos tienen hoy día sentados en estos estrados”, expresó.

Ante esto, el abogado acusó la configuración de “una venganza, una revancha” contra su representada.

“En definitiva, pareciera ser que aquí es Codelco quien no perdona y es Codelco quien en definitiva promueve toda esta persecución, porque perdió un juicio”, manifestó Valladares.