Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

Este miércoles la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes anunció el cierre temporal del paso fronterizo del Sistema Integrado Cristo Redentor tras la posible detección del mosquito que transmite el dengue.

Así, y según detallaron en el comunicado, el cierre se debe a la aplicación química tras “el hallazgo por parte del Ministerio de Salud de un ejemplar adulto altamente sospecho del vector Aedes aegyptis"

Con respecto al cierre del paso fronterizo, se indicó que el tránsito se suspenderá en Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) a partir del jueves 19 de febrero de 2026 desde las 10.00 hora de Chile y Argentina. El túnel cerrará a partir de las 12.00 hora de Chile y Argentina.

La apertura del paso en tanto, se realizará el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 12.00 hrs.

Actualmente, el vector Aedes aegyptis tiene presencia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y en la Región Metropolitana, aunque hasta la fecha no existen casos de arbovirosis autóctonos en Chile continental, solo casos importados.

Al respecto, el Ministerio de Salud mantiene una alerta sanitaria vigente desde el 2023, la que se ha ido prorrogando, desde la región de Arica hasta Los Ríos.

Además del dengue, este mosquito también es capaz de transmitir chikungunya, zika y fiebre amarilla.