Anuncian reapertura del paso Los Libertadores para este domingo luego de frente meteorológico

Durante esta jornada, se anunció que el paso fronterizo de Los Libertadores se encontrará habilitado desde este domingo, luego del cierre preventivo por el sistema meteorológico que dejó nevadas en la alta montaña.

Así, el Sistema Integrado Cristo Redentor, que estuvo cerrado desde el pasado miércoles, volverá a ofrecer conexión terrestre entre Chile y Argentina, desde las 8 de la mañana y hasta las 20 horas, para todo tipo de vehículo.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, señaló que “en medio de la contingencia climática y con la coordinación permanente entre la Unidad de Pasos Fronterizo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha anunciado que el paso Los Libertadores volverá a estar operativo mañana a primera hora”.

La autoridad agregó que “la ruta que podrán usar nuestros compatriotas que aún no han podido retornar a nuestro país”, en alusión a los hinchas de Universidad de Chile que continúan en suelo transandino, luego del fallido partido contra Independiente.

Desde el Complejo Fronterizo de Los Libertadores hicieron el llamado a los conductores a transitar con precaución y a monitorear eventuales modificaciones de la medida a través de sus redes sociales.